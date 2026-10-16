Colas kilométricas en Mercadona por el sérum facial PDRN y colágeno con jeringa incorporada que promete efecto lifting instantáneo

Mercadona suele sorprender siempre con sus novedades cosméticas pero en esta ocasión, se ha hecho viral nada más lanzar su nuevo sérum debido a su formulación, su bote rosa y sobre todo a que incorpora una pequeña jeringa. Se trata del sérum facial de la línea K-Skin de Deliplus, que Mercadona vende por 7 euros. Y en el caso del aplicador sorprende ya que puede despistar a quien se encuentre la caja en la sección de perfumería. Sin embargo, hay que aclarar que no tiene nada que ver con una inyección, sino que sirve en realidad para sacar del envase la cantidad de producto que se va a utilizar. La fórmula contiene PDRN y colágeno, dos nombres cada vez más presentes en los tratamientos para el cuidado del rostro.

El producto se llama Sérum facial PDRN & Colágeno K-Skin efecto lifting Deliplus y se vende en un formato de 35 mililitros. Está indicado para todo tipo de pieles y, según la descripción del envase, tiene una textura ligera que busca mejorar la hidratación y dejar una apariencia más tersa. Su precio equivale a 20 euros por cada 100 mililitros. Y la jeringa que acompaña el bote permite cargar una dosis para utilizarla en casa o preparar varias si hay que llevar el tratamiento fuera.

Colas kilométricas en Mercadona por el sérum facial PDRN y colágeno con jeringa incorporada

La lista de ingredientes de este nuevo séruma de Mercadona incluye glicerina, pantenol, colágeno soluble, aminoácidos de colágeno y hialuronato de sodio, además de otros componentes habituales en un cosmético facial. También aparece el PDRN, identificado en el etiquetado mediante la denominación «Sodium DNA». El término hace referencia a fragmentos de ADN empleados en determinadas formulaciones cosméticas. Es un ingrediente que se ha popularizado con las tendencias del cuidado facial coreano.

Mercadona destaca asimismo que la fórmula incorpora hilos de colágeno suspendidos en el producto. La finalidad es ayudar a hidratar la piel y darle un aspecto más firme, revitalizado y luminoso. Son efectos cosméticos descritos por la marca, no una garantía de que desaparezcan las arrugas. El colágeno aplicado sobre la superficie cutánea tampoco supone que se repongan directamente las reservas de colágeno de las capas profundas de la piel. La relación de ingredientes aparece en el reverso, pero no indica qué concentración tiene cada activo. Por eso, a partir de la caja no se puede saber cuánto PDRN incorpora el sérum ni compararlo directamente con fórmulas de otras marcas. Se trata, en definitiva, de un cosmético de uso externo.

Para qué sirve la jeringa y cómo se utiliza correctamente

El sistema de aplicación es bastante distinto al de los frascos con pipeta. La caja incluye una jeringa sin aguja, diseñada para extraer el sérum por el tapón del bote. Las instrucciones indican que primero hay que retirar la tapa superior del envase y después el pequeño tapón de la jeringa. A continuación, se inserta el aplicador, se pone el frasco boca abajo y se aspira el contenido hasta alcanzar la primera raya. Esa marca equivale a una dosis, según el fabricante. No hace falta llenar la jeringa ni introducir el producto en la piel: una vez extraído, se reparte como cualquier otro sérum facial.

El mismo accesorio permite llevar una pequeña cantidad de producto sin transportar el frasco de 35 mililitros. Para ello, la etiqueta propone cargar la jeringa hasta la tercera raya y cerrarla con su tapón. De esta forma quedan preparadas tres dosis. La jeringa es exclusivamente un dosificador, no un instrumento para realizar punciones. Los dibujos de la caja diferencian claramente entre extraer una sola dosis y preparar las tres para transportar. En ambos casos, el aplicador debe mantenerse limpio y cerrado cuando no se utiliza.

Qué significa su efecto lifting y qué precauciones hay que tener

En el frontal de la caja figura la expresión «efecto lifting» aunque en la parte posterior, sin embargo, la descripción concreta habla de hidratación y de un aspecto más firme y jugoso. Sin embargo, la respuesta o eficacia del producto tiene que ver con la piel de cada persona y del resto de productos que utilice en su rutina. La hidratación puede disimular temporalmente algunas líneas finas, especialmente cuando la piel está seca, pero eso no significa que un sérum modifique la estructura del rostro.

El fabricante indica que el sérum es apto para todo tipo de pieles, pero también incluye precauciones básicas. Es de uso externo, debe evitarse el contacto con los ojos y, si ocurre, hay que aclarar abundantemente con agua. Se recomienda conservarlo en un lugar fresco y seco y utilizarlo dentro de los doce meses posteriores a su apertura. El Sérum facial PDRN & Colágeno K-Skin se puede comprar ya en Mercadona por 7 euros. Por su formato, puede resultar interesante para quienes suelen comprar sérums con cuentagotas y buscan una manera diferente de controlar la cantidad de producto que utilizan, de modo que si lo deseas probar mejor que no tardes en hacerte con tu sérum ya que como hemos mencionado, se ha hecho viral y debido a ese efecto en redes ya se agota en muchas tiendas.