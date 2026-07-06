Así es el nuevo modelo de supermercado de Mercadona: está en Madrid, tiene más productos frescos y el parking más grande

La cadena valenciana, Mercadona, implementa un nuevo modelo de establecimiento con el que quiere transformar la experiencia de compra de sus clientes durante los próximos años. El nombre que le atribuyen es Tienda 9, apostando por una mayor presencia de productos frescos y un diseño pensado para mejorar el recorrido de los compradores y el trabajo de los empleados. Además, la primera tienda ya se ha abierto en la Comunidad de Madrid, en Valdemoro, tras invertir en el proyecto en torno a seis millones de euros. Una iniciativa que impulsará más aperturas en el resto del país.

Los productos frescos son la clave

Lo que más llama la atención del nuevo supermercado es la reorganización del espacio comercial, aportando un diseño más intuitivo donde las secciones de productos frescos ganen protagonismo y permitan la compra más cómoda. Además, parte del trabajo que antes se realizaba en mostradores tradicionales pasará a realizarse por un Obrador Central, donde prepararán y envasarán numerosos productos antes de llegar a la sala de ventas. Esto permite ampliar la oferta en libre servicio y agilizar compras.

El cambio de la distribución

La novedad principal de Tienda 9 será su funcionamiento también. Es decir, el objetivo es optimizar la reposición de productos, reducir desplazamientos de los trabajadores y hacer más eficiente la gestión del supermercado. Por eso, la compañía afirma que esta nueva organización permite que los clientes encuentren los productos con mayor facilidad y completen su compra en el menor tiempo posible.

El parking de 158 plazas

Otra de las novedades que implementarán será la de ampliar el nuevo establecimiento con un aparcamiento de 158 plazas y crear espacios para bicicletas y zonas pensadas para facilitar el acceso a los clientes. A su vez, incorpora una zona de descanso y una distribución más amplia en los pasillos para hacer más cómoda la circulación dentro del supermercado.

Lo que proyecta el nuevo supermercado

La sostenibilidad es otro de los puntos clave de este nuevo modelo. Mercadona cuenta que la tienda incorpora mejoras tecnológicas que permiten reducir el consumo energético y optimizar el uso del agua y de nuevos sistemas de refrigeración. Unas medidas que están dentro del plan de modernización que la compañía desarrollará entre los años 2026 y 2033, destinando alrededor de 3.700 millones de euros.

El modelo se irá extendiendo

La apertura en Valdemoro significa el inicio de una transformación en Mercadona que se irá extendiendo gradualmente por toda España. Un nuevo formato que busca ofrecer una experiencia de compra más rápida, mejorar la disponibilidad de productos frescos y adaptar sus establecimientos a las nuevas necesidades de los consumidores, manteniendo al mismo tiempo un funcionamiento más eficiente para su equipo.