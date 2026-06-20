Adiós a los mosquitos este verano: la vela de citronela de Mercadona que los espanta por menos de 2 euros

Cuando llega el verano, no importa el calor o la zona en la que vivas, y es que en cuanto empiezan a subir las temperaturas, aparecen siempre los mosquitos. Y con ellos, la pregunta de qué hacer para poder abrir la ventana por la noche o sentarte en la terraza sin acabar lleno de picaduras y sin tener que dormir con su molesto zumbido.

De este modo, ahora que ya estamos a las puertas del verano, y cuando ya estamos sufriendo altas temperaturas, muchos vuelven a mirar soluciones sencillas, de las de toda la vida, que no necesiten enchufes, ni aparatos y sin que tengamos que gastar demasiado. Y ahí es donde entra uno de los productos que más se repiten cada temporada. La vela de citronela antimosquitos y moscas de Bosque Verde, que se vende en Mercadona por unos 2 euros, y que vuelve a colarse entre las opciones más buscadas justo en este momento. No es nueva, ni pretende serlo, pero sigue funcionando como recurso básico en muchas casas.

La vela de citronela de Mercadona que espanta los mosquitos por menos de 2 euros

La vela de citronela Bosque Verde que encontramos en Mercadona no tiene mucho misterio. Viene en un tarro de cristal, con tapa, de las que puedes colocar en cualquier mesa o rincón sin darle demasiadas vueltas. Ese formato, de hecho, es parte de su éxito, ya que es fácil de usar y lo mejor, eficaz.

Se enciende y ya está. A partir de ahí, empieza a liberar ese olor característico de la citronela que, aunque para las personas puede resultar incluso agradable, a los mosquitos no les gusta nada. Y eso, al final, es lo que se busca ya que aunque no es un sistema infalible ni convierte el espacio en una burbuja perfecta, sí ayuda a reducir bastante la presencia de insectos en zonas concretas. Sobre todo si hablamos de balcones, terrazas pequeñas o mesas donde estás sentado un rato.

Qué lleva realmente y por qué funciona

Más allá de la citronela, que es lo más conocido, la vela incorpora otros componentes que refuerzan ese efecto repelente. En la etiqueta aparecen sustancias como el geraniol o la transflutrina, habituales en este tipo de productos domésticos. La clave está en que actúa poco a poco y no es como un spray que aplicas y listo, sino que funciona mientras está encendida, generando una especie de barrera alrededor. De este modo, cuanto más controlado sea el espacio, mejor se nota.

En exteriores muy abiertos o si corre aire, el efecto se diluye antes, y es algo que debemos tener en cuenta a la hora de buscarle un lugar en el que dejarla. Pero de todos modos en situaciones más normales, como una cena en la terraza o una ventana abierta al atardecer, suele ser suficiente para evitar que se concentren.

El precio, uno de los motivos por los que arrasa

Al margen de su eficacia, que la tiene, la vela de citronela que encontramos en Mercadona bajo el sello Bosque Verde, se ha convertido también en un éxito de ventas gracias a que sólo cuesta 2 euros. Frente a otros sistemas más caros o con recambios, esta opción es directa y accesible para prácticamente cualquiera.

Por eso cada verano pasa lo mismo. Empiezan los primeros días de calor fuerte, alguien la prueba o la recuerda, y en pocos días se convierte en uno de esos productos que cuesta encontrar en tienda. No es tanto por novedad, sino por repetición. Funciona lo suficiente, no da problemas y no supone un gasto importante. Esa combinación, en un contexto de precios ajustados, hace que mucha gente ni se lo piense así que si quieres olvidarte de los mosquitos, y de las moscas, este verano, mejor que corras a por ella antes de que sea demasiado tarde.

Conviene usarla de forma correcta

Eso sí, aunque sea un producto sencillo, no deja de tener componentes activos. Y eso implica seguir unas recomendaciones básicas que vienen en la propia etiqueta. Por ejemplo, no utilizarla cerca de comida ni utensilios de cocina, evitar el contacto directo con la piel o no colocarla en espacios cerrados sin ventilación. También se recomienda mantenerla fuera del alcance de niños y mascotas.

Además, como ocurre con otros productos similares, puede provocar alguna reacción en personas sensibles y no debe tirarse de cualquier manera, ya que es perjudicial para el medio acuático. No es nada fuera de lo habitual, pero son detalles que muchas veces se pasan por alto por tratarse de algo tan cotidiano como una vela.

A las puertas del verano, este tipo de productos recuperan protagonismo casi sin hacer ruido y no nos extraña que se agote en nada. La vela de citronela de Mercadona es barata, fácil de usar y, sin hacer milagros, cumple con lo que promete en muchas situaciones del día a día. Y al final, se trata de eso, de poder estar tranquilo en casa, en la terraza o con la ventana abierta sin estar pendiente de los mosquitos todo el rato. Y por menos de 2 euros, para muchos, merece la pena probar.