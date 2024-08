Muchos a la hora de adquirir una vivienda, prefieren que está cuente con una piscina para hacer frente mejor al verano. Sin embargo, la compra de un piso con piscina es, de media, un 65% más caro que comprarlo sin ella y solo un 24% de los pisos en venta que se anuncian en España en Idealista disponen de esta comodidad, según un estudio publicado por el portal inmobiliario.

Si tenemos en cuenta los distintos territorios, Santa Cruz de Tenerife es la capital en la que la diferencia entre los pisos que se venden con piscina frente a los que no es mayor, ya que su precio es un 108% superior. Le siguen las diferencias de precio de Teruel y Bilbao (con un 60% de sobreprecio), Barcelona (59%), Lleida y Pamplona (58% en ambos casos).

En cuanto a las ciudades con un sobreprecio superior al 50% se sitúan también Alicante (51%), Burgos y Castellón de la Plana (50% en los dos casos).

Por el contrario, en Madrid las viviendas que están en el mercado con piscina son, de media un 3% más caras que las que no la tienen. En Sevilla la diferencia es del 1%, mientras que en San Sebastián el precio no varía, al igual que en Ceuta. Salamanca es la única ciudad en la que el precio de las viviendas con piscina es inferior a las que no la tienen, un 12% más baratas.

Las grandes diferencias entre las ciudades de Madrid y Barcelona tienen una explicación relacionada con el urbanismo de los últimos lustros en ambas ciudades, ya que se debe a la capacidad que ha tenido Madrid en los últimos años de crear nuevos desarrollos urbanísticos con zonas comunes, frente a la limitación geográfica que registra Barcelona para crear nuevos proyectos y su cercanía a la playa.

Alicante, donde hay más piscinas

En España el 24% de todos los pisos en venta en Idealista cuenta con piscina. La capital en la que más inmuebles cuentan con esta comodidad es Alicante, ya que el 27% de todas los que se anuncian la tiene. Le siguen Málaga (26%), Ciudad Real (19%), Palma (19%), Almería (18%), Ávila, Zaragoza, Valladolid y Cuenca (con el 17 % en los cuatro casos).

En Barcelona el 7% de los pisos dispone de ella, mientras que en Madrid llega hasta el 15% de la oferta. Vitoria y Ourense encabezan la lista de capitales con menor porcentaje de pisos a la venta con piscina, con solo el 0,4%. Les siguen Cádiz, Pontevedra, Lugo, León, Palencia y Bilbao, con el 1% de la oferta. A continuación, se encuentran Zamora, Soria, A Coruña, Pamplona y Oviedo, con el 3%.