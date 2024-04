¿Cómo ver la TDT en alta definición? Puede que el cambio a la transmisión en alta definición (HD) impulsado por el gobierno de España es algo bueno para los usuarios teniendo en cuenta que es mucho mejor ver contenidos con una calidad de alta definición que estándar. Sin embargo una vez aplicado dicho cambio, parece que algunas personas no lo han notado o de hecho, ya hay quejas no solo con respecto a programas grabados que no se han visto beneficiados o que de hecho han mantenido la calidad que tenían anteriormente, sino que tampoco es que la calidad de imagen sea la que se imaginaba o incluso se comenta que tampoco es que se note tanta diferencia.

Imágenes más nítidas y colores más vivos para todo es lo que se espera de una retransmisión en alta definición y aunque lo cierto es que gran parte de los canales de la TDT se ven mucho mejor que cuando se ofrecían en formato estándar, otros no tienen tanta diferencia o al menos muchos espectadores no la ven. Para ello se dan soluciones como tener un buen televisor apto para el HD o un decodificador de señal que sea de calidad, pero a todo ello se le suma un pequeño truco que puede servirte y que de hecho es aconsejable que todos nosotros apliquemos en nuestro televisor.

El truco para ver la TDT en alta definición

¿Te has preguntado cómo hacer que la TDT se vea de lujo en tu tele? Pues, con el cambio a la transmisión en alta definición (HD) prácticamente todos estamos en el mismo barco: intentando descifrar como tener imágenes mejoradas, algo que es más sencillo de lo que puedes creer.

Al margen de televisores o dispositivos, no debes olvidarte de un aspecto crucial que te va a servir para maximizar la calidad de la imagen en esta nueva era HD y que consiste en la correcta calibración de la nitidez en los televisores. Ajustar la nitidez puede marcar la diferencia entre una imagen clara y detallada y una que parece excesivamente procesada. Este ajuste no sigue una regla fija debido a la variabilidad entre modelos de televisores, ubicaciones y preferencias personales. Sin embargo, acceder a los ajustes de imagen de tu televisor, encontrar la opción de claridad y ajustar la nitidez puede ser un paso simple pero efectivo para disfrutar de una calidad de imagen óptima.

Este ajuste afecta directamente cómo percibimos los detalles en pantalla. Por ello, con la transición a HD, es posible que los ajustes previos de nitidez ya no sean los ideales para tu televisor, resultando en una imagen que puede parecer sobreprocesada o artificialmente detallada.

Seguramente es algo que ni tan siquiera habías pensado o de hecho nunca antes te lo habías planteado, pero incluso teniendo ya de por sí un smartTV con emisión 4K o HD, puedes aplicar este sencillo truco y comprobarás como tus imágenes se ven muchísimo mejor. De hecho, te garantizamos que vas a notar la diferencia cuando veas la TDT a partir de ahora.

Ajuste de la nitidez del televisor: ¿Cómo hacerlo?

¿Y cómo podemos calibrar bien la imagen? Pues siguiendo los sencillos pasos que a continuación, te vamos a enumerar. Ten en cuenta sin embargo, y antes que nada, que la calibración de la nitidez no sigue una fórmula única debido a la gran variedad de televisores, ubicaciones y preferencias individuales. Sin embargo, el proceso es accesible para la mayoría:

Accede al menú de ajustes de tu televisor y dentro de este, al de imagen.

de tu televisor y dentro de este, al de imagen. Una vez estés dentro de imagen tendrás que buscar la opción de claridad o de nitidez . Esta opción te permitirá ajustar cómo de detallada quieres que sea la imagen.

. Esta opción te permitirá ajustar cómo de detallada quieres que sea la imagen. El siguiente paso consistirá en ajustar la imagen hasta encontrar la calidad deseada. Verás que puedes experimentar con diferentes niveles de nitidez hasta encontrar el balance perfecto para tu contenido y preferencias personales.

Como vas a comprobar, la imagen cambiará y se verá mucho más nítida una vez calibrada la nitidez. Este ajuste (de una forma más sencilla) puede cambiarse también en el menú general de muchos televisores, al elegir si ver la imagen en modo por ejemplo «Cine».

En definitiva, la transición a la alta definición es un paso importante para la televisión en España, ofreciendo una mejor calidad de imagen y una experiencia más inmersiva. Sin embargo, aprovechar plenamente estas mejoras puede requerir de algunos ajustes por parte de los espectadores. Ajustar la nitidez de tu televisor es un paso pequeño pero significativo hacia una visualización óptima. Con un poco de paciencia y experimentación, puedes encontrar el ajuste perfecto que transforme tu experiencia frente a la pantalla.

Además para asegurarte de que la TDT se ve en HD comprueba también que tu televisor sea compatible y en el caso de que no lo sea deberás tener un decodificador o sintonizador externo para tener una señal compatible con DVB-T2. Lo único que tendrás que hacer entonces será conectarlo a través de un conector HDMI.