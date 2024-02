La salvación tras el apagón de la TDT: qué son los decodificadores y cómo funcionan en tu televisión

El apagón de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en España tuvo lugar el pasado 14 de febrero de 2024. A partir de ese momento, los españoles ya no tenemos acceso a los canales emitidos en calidad estándar (SD), ya que los televisores solo muestran aquellos en alta definición (HD).

El cese de la TDT significa que los usuarios con televisores más antiguos, que no admiten la calidad HD, perderán la capacidad de ver contenido televisivo a menos que tomen medidas. Afortunadamente, existe una solución alternativa a la compra de un nuevo televisor: conectar un descodificador externo para TDT en HD mediante un euroconector o por HDMI.

Salto a la alta definición de la Televisión Digital Terrestre

El Real Decreto 391/2019 del 21 de junio proporciona las pautas para el despliegue de la alta definición en la televisión digital terrestre en España. Esta normativa establece que cada múltiplex digital, independientemente de su ámbito de cobertura, debe migrar sus emisiones a alta definición antes del 14 de febrero de 2024.

Los titulares de licencias del servicio de comunicación audiovisual televisiva digital terrestre, que actualmente emitan canales en definición estándar, podían continuar haciéndolo hasta el 14 de febrero de 2024. Sin embargo, tenían la opción de migrar sus emisiones a alta definición en cualquier momento antes de esta fecha, siempre que notificaran a la autoridad administrativa correspondiente y cesaran la emisión en definición estándar de forma simultánea.

Aumenta la demanda de decodificadores

En las últimas semanas, ‘idealo.es’, el comparador de precios de productos, ha observado un incremento significativo en la búsqueda de decodificadores externos para TDT en HD por parte de los españoles, tras el apagón de la TDT. Según sus datos, la demanda ha aumentado hasta un 258% en comparación con semanas anteriores.

Aunque los televisores modernos suelen venir equipados con receptores de HD, aún hay muchos hogares con televisores antiguos que no cuentan con esta tecnología y que no desean o no pueden permitirse comprar uno nuevo. De hecho, la demanda de televisores nuevos ha disminuido en un 36% desde el año 2021, probablemente debido a su elevado coste.

«En los últimos años, los españoles han priorizado el ahorro para hacer frente a las subidas de precios», aclara Kike Agenzo, responsable de comunicación de idealo.es. «Por este motivo, muchas familias deberán comprar un decodificador para su televisión antigua si desean continuar viendo sus canales favoritos a partir de este 14 de febrero».

Los descodificadores TDT en HD se pueden encontrar en plataformas como Amazon por un precio que oscila entre los 20 y los 40 euros, mucho más asequible que comprar un televisor nuevo, que tiene un precio medio de 948 euros según ‘idealo.es’. Por lo tanto, muchos españoles prefieren invertir en este pequeño dispositivo para seguir utilizando sus televisores actuales en lugar de optar por un modelo nuevo.

Es importante tener en cuenta que si recibes la señal TDT a través de satélite, necesitarás un receptor TDT-SAT compatible con HD. En Amazon, algunos vendedores especifican si sus descodificadores cuentan con esta característica.

Claves para ver la TDT en HD

Para adaptarse a la fase tecnológica de la TDT en alta definición, es esencial contar con ciertos elementos clave.

Para empezar, verificar la compatibilidad del televisor con la alta definición es fundamental. Los modelos más recientes suelen venir equipados para recibir y mostrar señales en HD, mientras que los más antiguos pueden requerir la adquisición de un televisor nuevo o un decodificador/sintonizador HD.

En caso de que el televisor no sea compatible con la emisión en HD, será necesario disponer de un decodificador o sintonizador de TDT HD. Estos dispositivos se conectan al cable de antena y al televisor, permitiendo recibir la señal de TDT en formato de alta definición.

La antena de TDT desempeña un papel crucial en la recepción de la señal. Es importante asegurarse de tener una antena adecuada y en buen estado para recibir las emisiones en HD. A veces, puede ser necesario ajustarla para optimizar la recepción de la señal, especialmente en comunidades de vecinos, donde puede requerirse la instalación de módulos adicionales o la actualización de los existentes.

La calidad del cableado también influye en la recepción de la señal. Es recomendable utilizar cables de buena calidad y asegurarse de que estén en buen estado para evitar interferencias y pérdida de calidad de la señal.

Una vez que se disponga de todos los elementos necesarios, es necesario llevar a cabo una búsqueda de canales en el televisor o en el decodificador. Este proceso permitirá sintonizar y guardar los canales de TDT disponibles en el área, asegurando así una experiencia de visualización óptima en alta definición.

El servicio de recepción de la TDT vía satélite para zonas de sombra ofrece todos los canales nacionales de TDT y autonómicos que formen parte del proyecto. Mientras, los receptores TDTSAT HD podrán seguir visualizando los canales de SAT-TDT a partir del 14 de febrero de 2024.