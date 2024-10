Cómo emigrar a Ámsterdam: la capital europea con jornada de 30 horas y sueldos de 60.000 euros

Mientras en España se celebra tener salarios de 1.000 euros y una tasa de desempleo superior al 11% hay otros países con sueldos de 60.000 euros de media al año y cuyo paro no llega ni al 4%. Por eso, cada vez son más los españoles que deciden emigrar a otras partes de Europa.

De entre todas las opciones que existen, una de las más llamativas es la capital de Holanda, Ámsterdam. Ofrece una combinación perfecta entre vida social, seguridad en las calles, buenas condiciones económicas y trabajar menos horas que en nuestro país.

La prueba de ello es que Holanda es el país donde menos horas se trabaja en nuestro continente (30,9 horas), pero a cambio reciben un salario medio de 62.200 euros al año.

Por eso, cada vez son más los españoles que deciden emigrar a Ámsterdam en búsqueda de oportunidades. Quizás sea el mejor momento para hacerlo, ya que buscan desesperadamente trabajadores que hablen castellano.

¿Por qué es el mejor momento para emigrar a Ámsterdam?

Como ciudadano de la Unión Europea vas a tener muchas facilidades para emigrar desde España a Ámsterdam. Únicamente necesitas el DNI (Documento Nacional de Identidad) o el pasaporte en regla, para mudarte durante tres meses sin tener que fijar allí tu residencia.

Esto te va a permitir buscar empleo y casi seguro que no te llevará tanto tiempo. Además, si prefieres no mudarte hasta que no tengas firmado el contrato también puedes hacerlo.

Por ejemplo, la Unión Europea gestiona en colaboración con el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) la web EURES, donde puedes consultar ofertas de empleo en el extranjero. Ahora mismo hay activos más de 99.000 trabajos para los Países Bajos. Consúltalos aquí.

Para emigrar a Ámsterdam es recomendable que tengas cierto nivel de inglés, pero en la capital holandesa la comunidad hispanohablante no para de crecer. Eso ha provocado que necesiten muchas personas con conocimientos de castellano para ocupar puestos de cara al público.

Razones para mudarte a Holanda desde España

Todavía hay muchos españoles que prefieren emigrar a otros países hispanohablantes, pero si quieres un destino europeo el mejor de todos puede que sea Ámsterdam.

Por ejemplo, es una ciudad perfecta si quieres emprender o eres autónomo. Vas a vivir en un entorno donde la digitalización es mucho mayor y en el que tendrás contacto con más empresarios y startups.

Además, a diferencia de en España, los autónomos no pagan una cuota fija independientemente de lo que ganen, sino que tienen que desembolsar dinero únicamente en base a los ingresos que generan. También cuentan con muchas ayudas fiscales a los nuevos autónomos.

En resumidas cuentas, estos son los principales motivos por los que cada vez más españoles deciden dar el paso y mudarse a la capital de Holanda: