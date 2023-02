La colonia de Mercadona que arrasa: se parece a una muy famosa y es baratísima

Mercadona se prepara para la nueva temporada primaveral que está casi a la vuelta de la esquina, de modo que en su sección de belleza y cosmética ya podemos encontrar nuevos perfumes con fragancias frescas que ya arrasan en ventas. Es el caso de la nueva colonia de Mercadona para mujer que se convierte en la más vendida de todas. Se parece a una muy famosa, es baratísima y la vas a querer.

La colonia más fresca y más vendida de Mercadona

Entre las muchas colonias que son un éxito en Mercadona, la más reciente de todas ya se posiciona como el «top» ventas de la temporada. Se trata del Eau de Parfum mujer Blue Shine que cuenta con una fragancia fresca perfecta para la próxima temporada de primavera, y de la que se está hablando mucho ya que se parece a un perfume de sobras conocido y que es además, de los más deseados.

Este es un perfume que tiene unas notas florales musk amaderadas, lo que ha provocado que de inmediato se diga de ella que bien podría ser un clon del famoso White Tea de Elisabeth Arden, y como este, es un perfume muy suave y fresco, cuya fragancia sin embargo es capaz de durarte todo el día.

Por otro lado, algunas de las clientas de Mercadona que ya lo han comprado, dicen que también se parece bastante a la fragancia unisex, Voyage d’Hermès y que es de la misma familia floral, almizcle con notas amaderadas para un resultado ligero y romántico.

Por otro lado, podríamos mencionar incluso a una tercera fragancia muy parecida. El perfume First Instinct Blue For Her de Abercrombie & Fitch que tiene también una combinación de notas florales amaderadas y cuya botella recuerda también de inmediato a la novedad de Mercadona.

Es una económica alternativa frente a muchas fragancias con precios más elevados. Realmente, comprar un producto de calidad con un bajo precio, como es el Eau de Parfum mujer Blue Shine de Mercadona, supone una oportunidad de oro para los amantes de los perfumes. Esta colonia, por ratos suave y por ratos más fuerte, promete darnos un aroma que perdurará en nuestra piel durante muchas horas. Por dicha razón, esta colonia de Mercadona se ha convertido en una pieza clave a la hora de salir a la calle.

Esta colonia se caracteriza además por su bajo precio, comparado con el de otras similares, y por esa calidad que hace que se parezca al perfume mencionado. El Eau de Parfum mujer Blue Shine se vende en una botella de 100 ml y el precio es de 11 euros. Disponible en todos lo supermercados de Mercadona y en su tienda online.