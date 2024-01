Los clientes echan pestes sobre estos supermercados: el informe de la OCU que no te va a dejar indiferente

Cuando vamos a hacer la compra, no solo nos fijamos en los productos que queremos adquirir, sino también en el ambiente y el servicio que nos ofrece el establecimiento. No es lo mismo sentirse bien atendido, informado y cómodo que tener la sensación de que nadie se preocupa por nosotros y que el lugar está descuidado y sucio. Estos factores influyen en nuestra satisfacción como clientes y en nuestra fidelidad a una marca o cadena de supermercados. Por eso, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un estudio para conocer la opinión de los consumidores sobre los diferentes aspectos que valoran de los supermercados, tanto físicos como online de modo que podemos saber ahora, el informe de la OCU sobre los supermercados que no te va a dejar indiferente.

El informe de la OCU sobre los supermercados

El estudio que ha realizado la Organización de Usuarios y Consumidores, se ha basado en una encuesta a más de 4.000 socios de la OCU, que han compartido sus hábitos de compra y su grado de satisfacción con los establecimientos que visitan. El precio, aunque importante, no es el único ni el principal motivo por el que los consumidores eligen un supermercado u otro, sino que hay otras razones que pesan más, como la cercanía, la accesibilidad, la variedad, la calidad o los horarios.

La OCU ha evaluado 38 supermercados e hipermercados según diversos criterios, como la comodidad, el surtido, la atención, los precios, la calidad de los frescos, el tiempo de espera o el servicio a domicilio, entre otros. El resultado es un ranking que muestra quiénes son los mejores y los peores en cada aspecto y en el conjunto.

Los supermercados que más gustan según la OCU

Los que más gustan a los clientes son los supermercados de la cadena catalana Esclat, que obtiene 84 puntos sobre 100, seguidos de la americana Costco, con 81 puntos, y Bonpreu, del mismo grupo que Esclat, con 80 puntos. Estos supermercados destacan por la calidad de sus productos y alimentos, la variedad de su oferta y sus buenos precios.

En el cuarto puesto se sitúa el supermercado de El Corte Inglés, junto con Hipercor, ambos con 77 puntos. Les siguen los alemanes Aldi, con 76 puntos, los catalanes BonÀrea, con 75 puntos, y las cadenas valencianas Consum y Family Cash y la madrileña Hiper Usera, empatados con 75 puntos.

Los peores supermercados según la OCU

En el otro extremo, los que menos satisfechos dejan a los clientes son los supermercados holandeses Spar, con solo 62 puntos, y los catalanes Condis, con 63 puntos. Les siguen los asturianos Más y Más, con 65 puntos, y los madrileños La plaza de Dia, con 66 puntos. También suspenden La Despensa, Eroski Center, Carrefour Market y Alcampo, con 66 puntos cada uno.

Estos supermercados reciben malas valoraciones por su falta de limpieza, orden, iluminación, atención al cliente, calidad de los frescos o servicio a domicilio. Además, sus precios no son los más competitivos del mercado, lo que hace que los consumidores prefieran otras opciones.

Otros datos del estudio de la OCU sobre los supermercados

El estudio de la OCU también revela algunos datos interesantes sobre los hábitos de consumo de los españoles. El 54% de los encuestados dice que va al supermercado una o dos veces por semana, y el 58% afirma que lo hace en coche. La amplitud de horarios es un factor que muchos valoran y que influye en su decisión, aunque la mayoría hace la compra por la mañana o al mediodía.

Los productos que más se compran en el supermercado son los lácteos, la alimentación en general (aceites, pasta, arroz, conservas…), las frutas, los productos de limpieza e higiene y las bebidas. Entre los alimentos frescos, el 61% compra habitualmente fruta y verdura en el súper, mientras que el 50% compra la carne y el 42% el pescado fresco.

Sin embargo, muchos consumidores prefieren acudir a otros establecimientos especializados para comprar estos productos, como la pescadería o el mercado. Lo mismo ocurre con el pan, que solo el 35% compra en el supermercado, frente al 65% que opta por las panaderías o tahonas.

Mercadona domina en las compras online

La compra en línea es una opción que todavía no tiene mucha aceptación entre los consumidores españoles. Solo una minoría llena el carro de la compra a través de la web, y lo hace de forma ocasional. Los supermercados online tienen que mejorar algunos aspectos, como la facilidad de uso de la página y la disponibilidad de los productos.

Según la encuesta de la OCU, el supermercado online que más satisface a los clientes es Mercadona, que recientemente ha renovado su web. Le siguen los supermercados online de El Corte Inglés y Dia, mientras que el de Alcampo es el que menos agrada a los compradores online.

400 euros de gasto mensual

Por último, el análisis de la OCU revela qué gasto mensual han realizado los consumidores en el último año. De este modo, la media para el 2023 ha sido de 392 euros, una cifra que supera la de 2022 (369 euros). Sin embargo, a este gasto hay que añadir lo que se compra fuera del supermercado. Por eso, hay que elegir bien dónde comprar, según el precio y la calidad.