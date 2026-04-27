Las autoridades chinas han bloqueado la operación de compraventa del agente de inteligencia artificial (IA) autónomo Manus por parte del gigante tecnológico estadounidense Meta.

La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) ha notificado la decisión a través de un escueto comunicado en su web por el que queda paralizada la operación del propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp, valorado en 2.000 millones de dólares (unos 1.700 millones de euros).

Seis meses desde el acuerdo

A finales de diciembre, Meta y Manus anunciaron la alianza tras la que apenas unos días más tarde el Gobierno chino inició una investigación para determinar si la transacción infringía los controles a las exportaciones de tecnología establecidos por Pekín.

Ahora se abre para Meta un escenario complicado para deshacer la operación, ya que los empleados de Manus ya han comenzado a incorporarse a la compañía estadounidense, se han realizado transferencias de capital y los ejecutivos de la firma china se han unido al equipo de IA de Meta, según informa la agencia ‘Bloomberg’.

Manus se sitúa como uno de los agente de IA chinos más importantes y con capacidad para automatizar tareas complejas.

Con esta operación China trunca los intentos de Meta de alcanzar una posición de liderazgo en el campo de los agentes de IA.