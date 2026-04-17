Elon Musk busca trabajadores en Europa: ofrece 260 euros al día y la posibilidad de teletrabajar

La empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, xAI, está buscando empleados por toda Europa con el objetivo de capacitar a Grok (IA integrada en su red social X). Es un trabajo a distancia, para el que la empresa ha llegado incluso a ofrecer una remuneración de hasta 260 euros al día (la cantidad depende de la complejidad de las tareas), lo que se quedaría 5.000 euros anuales.

El anuncio se centra en especialidades como edición de imagen y vídeo, diseño gráfico, profesionales de 3D y postproducción, así como especialistas familiarizados con la inteligencia artificial genética. El tener un buen nivel de inglés es uno de los requisitos básicos.

No se trata de un puesto fijo y no incluye vacaciones, prestaciones ni seguro médico automático, ya que es una sociedad. No es la primera vez que Musk ofrece este tipo de trabajos. Hace años, el magnate hizo algo similar en Tesla, buscando perfiles para puestos como ingenieros y especialistas en tecnología con conocimientos de IA, ofreciendo salarios que alcanzaban hasta los 270.000 euros.

La empresa de IA de Elon Musk

La empresa del magnate americano nació en julio de 2023, diseñada para competir con OpenAI y con el objetivo principal de «entender la verdadera naturaleza del universo».