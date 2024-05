Concepción Cascajosa, presidenta interina de RTVE desde marzo, está bordeando las normas internas al encargar a miembros del consejo tareas ejecutivas, algo que no está entre las funciones de los consejeros sino que es competencia de los directivos del Comité de Dirección. De acuerdo con las fuentes consultadas, tanto Ramón Colom, consejero a propuesta del PSOE, como Juan José Baños, del PNV, se reúnen con productoras y con otros proveedores para negociar contratos, como por ejemplo la Liga de Fútbol.

En concreto, Baños es la persona que está negociando los términos del contrato que RTVE quiere firmar con la Liga de Fútbol para emitir un partido de cada jornada, el que actualmente está televisando el canal Gol TV de Mediapro. La cadena pública está interesada en quedarse con este partido para la próxima temporada, que no puede ser de los cuatro equipos más importantes del campeonato.

En estos momentos está pendiente para un próximo consejo de la cadena pública que Baños informe al resto de miembros y a la presidenta interina del estado de las conversaciones con la Liga, y si se aceptan las condiciones votar la aprobación del contrato. El fútbol de la Liga volvería a la cadena pública, que ya emite la Copa del Rey y los partidos de la Selección española.

Además, las fuentes consultadas aseguran que Ramón Colom se está reuniendo con productoras para contratar programas de entretenimiento, ejerciendo las funciones que antes hacía José Pablo López, cesado por la ex presidenta Elena Sánchez en marzo antes de que la cesaran a ella en ese mismo consejo.

«Se está reuniendo con productoras porque Cascajosa le ha dado ese poder. Está prácticamente como si fuera el presidente de RTVE in pectore, algo que se le puede pasar por la cabeza porque Cascajosa está de interina por seis meses, hasta septiembre», señalan fuentes de la cadena pública.

«Es algo inaudito en RTVE, una muestra más de la decadencia que existe en la cadena. No recuerdo que jamás se hiciera algo así. Claro, no puede nombrar a Colom director de Contenidos porque es consejero y no lo permiten las normas, pero es como si lo fuera», asegura uno de los veteranos con mando en la cadena.

«Cascajosa ha dado este poder a Colom y a Baños para asegurarse su apoyo en el consejo. Es evidente. Las votaciones en el consejo no están aseguradas porque es una incógnita lo que van a votar Elena Sánchez y José Manuel Martín Medem cuando haya algún tema polémico en el orden del día», señalan estas fuentes.

Ahora hay nueve consejeros en la cadena y tres son a propuesta del PP. Por eso, lo que voten Sánchez y Medem es clave, pero también que Colom y Baños mantengan su apoyo a Cascajosa -no lo tuvo Elena Sánchez, que quiso quitarse de encima a Colom-.

De momento, no se esperan votaciones polémicas porque toda la cadena pública está en tensión a la espera de una sentencia del Tribunal Supremo sobre un recurso del sindicato USO a la decisión del Gobierno de cambiar los estatutos de RTVE para dar poderes ejecutivos a la presidenta interina. Ese cambio se hizo en septiembre de 2022 para favorecer a Elena Sánchez, que sustituyó a José Manuel Pérez Tornero en la presidencia, pero de forma interina.

Según las fuentes jurídicas consultadas, el Tribunal Supremo debatió en sala este recurso el martes 14 de mayo y alcanzaron un acuerdo. La sentencia se conocerá en los próximos días. Si el Supremo declara nulo el cambio de estatutos se abre una etapa de crisis interna de dimensiones desconocidas, puesto que Cascajosa no tendría ningún poder para firmar contratos. Si determina que el cambio de estatutos es legal, la situación de RTVE sólo mejora un poco, porque después del verano se cumplen los seis meses de interinidad de Cascajosa y el consejo tendría que votar de nuevo la elección de un presidente.