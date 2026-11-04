Bruselas ve «muy preocupante» que España tenga dos accidentes en 9 meses y avisa de que es «pronto» para saber las causas

El comisario de Transporte y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, ha admitido este miércoles que Bruselas que ve «muy preocupante» que se hayan producido dos accidentes graves en la alta velocidad española en apenas nueve meses, en referencia a los accidentes de Adamuz y Urda. Además, ha corregido al ya ex ministro Óscar Puente asegurando que es «demasiado pronto» para sacar conclusiones sobre «las causas» del accidente.

En este sentido, la UE ha pedido tiempo para que la investigación determine las causas y ha urgido al despliegue del sistema europeo de gestión del tráfico (ERTMS) «lo más rápido posible en todas las líneas».

«Dos accidentes en un año es definitivamente algo que no queremos ver, especialmente cuando estos accidentes conllevan tragedias con la pérdida de vidas humanas», ha expresado el comisario en una rueda de prensa, tras ser preguntado por si Bruselas observa con preocupación lo sucedido en España y conceder que es «muy preocupante».

En este punto, ha defendido que a la luz de «toda la experiencia acumulada» en Europa, «queda claro que si queremos aumentar la seguridad en la red ferroviaria europea, debemos implementar el sistema ERTMS lo más rápido posible en todas nuestras líneas».

«Es la única forma de alcanzar un alto nivel de seguridad y, asimismo, la única manera de invertir realmente en el tren de alta velocidad en Europa», ha remachado, tras abogar también por el refuerzo de los poderes de la Agencia Ferroviaria de la UE (ERA).

El ERTMS es el sistema de mando y control de trenes que fue adoptado por la Unión Europea con el objetivo de sustituir los diversos sistemas de señalización nacionales por un estándar único y común que facilitara la interoperabilidad y reforzara la seguridad. El objetivo comprometido es su despliegue en los nueve corredores de red básica a más tardar en 2030.

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En todo caso, Tzitzikostas ha querido también dejar claro el apoyo de las autoridades comunitarias a las españolas en la investigación de las circunstancias de los dos accidentes ferroviarios y ha advertido de que es pronto para saber cuáles han sido sus causas.

«A primera hora de esta mañana, el Gobierno español ha pedido apoyo técnico de la ERA y estamos proporcionando ya ese apoyo. Con todo, deben entender que la investigación sigue en marcha, es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas sobre las razones o las causas del accidente», ha apuntado el comisario, para evitar pronunciarse sobre el fondo del caso.

Aunque el comisario no lo ha nombrado, el organismo encargado de la investigación es la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (AITAT).

«Estamos a disposición de España para prestar ayuda. Cabe señalar que la seguridad ferroviaria se garantiza mediante un marco compartido en el que participan nuestros Estados miembro, las autoridades nacionales, los operadores ferroviarios y las instituciones de la UE», ha detallado el conservador griego.

Con todo, Tzitzikostas también ha apuntado que la Comisión «sigue supervisando la implementación de las reglas europeas de seguridad» en todos los Estados miembro y, por ello, queda a la espera de conocer el resultado de la investigación para conocer «las razones reales de los dos accidentes» ocurridos este año en la misma línea de alta velocidad que une Madrid y Sevilla.