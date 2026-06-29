El Ibex 35 cae un 0,4% en la apertura y pierde los 19.400 puntos, con el petróleo subiendo a casi 73 dólares

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este lunes, 29 junio, con un retroceso del 0,42%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a perder los 19.400 puntos y situarse en los 19.343,10 enteros, con el precio del petróleo subiendo casi un 1%, pero aún por debajo de los 73 dólares.

En este contexto, el Brent se encarecía un 0,8%, llegando a cotizar el barril de petróleo de referencia para Europa en 72,6 dólares, mientras que el WTI, de referencia en Estados Unidos (EEUU), cotizaba sobre los 70,2 dólares, tras aumentar un 1,4%.

La subida del precio del petróleo en las primeras horas de este lunes se produce tras los últimos bombardeos de este fin de semana en Oriente Próximo, en los que Washington justifica su actuación como respuesta a nuevos ataques iraníes a barcos en el estrecho de Ormuz.

No obstante, según un funcionario norteamericano, EEUU e Irán «cesarán» las hostilidades y «continuarán las conversaciones técnicas» sobre su memorando de entendimiento, mientras que las embarcaciones «podrán moverse libremente».

«Está previsto que continúen las conversaciones técnicas sobre todos los aspectos del memorando de entendimiento. Ambas partes cesarán las operaciones por el momento y los buques podrán circular libremente», ha afirmado.

Por otra parte, en el terreno empresarial, Cellnex ha indicado que abonará el próximo 15 de julio un dividendo bruto de 0,376 euros por acción como parte del segundo tramo del reparto de la reserva de prima de emisión.

Por su parte, Squirrel ha señalado que continuará con su estrategia de ampliar su presencia internacional y reforzar el Hub de Madrid, según aprobó en su junta general de accionistas.

En el plano macro, el Gobierno llevará al Consejo de Ministros de este lunes el nuevo paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Próximo, junto con el cuadro macroeconómico que acompañará a los Presupuestos Generales del Estado de 2027.

De su lado, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado de que el Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo su tasa interanual en junio en el 3,2% por tercer mes consecutivo en pleno shock energético por la guerra en Irán.

Asimismo, Estadística ha apuntado que las ventas del comercio al por menor en España registraron un descenso interanual del 0,4% en mayo, tasa seis décimas inferior a la del mes previo.

Las empresas del Ibex 35

En la apertura de la sesión de este lunes en la Plaza de la Lealtad, el valor que más perdía en los primeros instantes de negociación era Redeia (-3,5%), seguido de Sacyr (-2,9%) y Amadeus (-2,2%).

En el extremo opuesto del selectivo, las mayores subidas en el arranque de la jornada correspondían a Puig (+1,3%), Indra (+1,26%) y Repsol (+0,6%).

Mercados internacionales

En el Viejo Continente, entre los principales índices bursátiles, el Ftse100 de Londres iniciaba la sesión con bajadas (-0,2%), al tiempo que el Dax de Fráncfort crecía un 0,1% y el parisino Cac 40 retrocedía un 0,3%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años cotizaba en el 3,35% tras crecer un 0,2%. Respecto a las divisas, el euro ganaba en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1408 dólares.