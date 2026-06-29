La inflación sigue estancada en el 3,2% mientras la electricidad y el gas vuelven a encarecerse

La inflación mantuvo su tasa interanual en junio en el 3,2% por tercer mes consecutivo en pleno shock energético por la guerra en Irán, según los datos avanzados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, con el dato de junio, la inflación encadena cuatro meses consecutivos por encima del 3%, los tres últimos anclada en el 3,2%.

En concreto, el organismo ha explicado que electricidad y gas tiraron al alza de los precios en junio, al encarecerse más que en igual mes de 2025, mientras que los combustibles y lubricantes para vehículos personales tiraron a la baja del IPC, al recortar sus precios este mes frente a junio de 2025.

De esta forma, la electricidad y el gas pasan a contribuir al alza, hecho que se explica por la desaparición de las medidas fiscales sobre la energía que el Gobierno inició el pasado 1 de junio.

«La apuesta de España por energía verde y la soberanía energética -el escudo renovable- es precisamente lo que permite ir desescalando las medidas de emergencia desde una posición de fortaleza», defienden desde el Ministerio.

La inflación subyacente

El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que en junio disminuyó una décima, hasta el 2,9%.

En términos mensuales (junio sobre mayo), el IPC subió un 0,6%, cinco décimas más que en mayo. Con el incremento de junio, la inflación mensual acumula cinco meses consecutivos de alzas.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) mantuvo su tasa interanual en junio en el 3,6%, con una variación mensual del 0,6%. La inflación subyacente del IPCA se estima en un 3,3% para el sexto mes del año, según apunta Estadística.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el INE publicará los datos definitivos del IPC de junio el próximo 15 de julio.

Asimismo, el Ministerio de Economía ha subrayado que desde su aprobación el pasado 20 de marzo, el plan de respuesta anticrisis ha rebajado cerca de un punto la inflación general y ha asegurado que, a partir del 1 de julio, se mantendrá el apoyo a las familias y a los sectores más afectados (transporte, agricultura, industria).

«La progresiva disipación de la incertidumbre que ha marcado los últimos meses permite adaptar y calibrar de forma gradual las medidas, sin retirar la protección a quienes más la necesitan», asegura el Ministerio.

Precisamente, el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de este lunes el nuevo paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Próximo. Aunque se desconocen las medidas concretas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha avanzado que será «un nuevo real decreto ley de protección al tejido productivo y también a la ciudadanía del país».