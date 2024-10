Fuentes del Gobierno de Castilla y León aseguran a OKDIARIO que ya hay un comprador para la fábrica Bimbo en Valladolid y que le han ofrecido una reunión a la compañía con dicho inversor y que ésta se ha negado en rotundo. Las fuentes consultadas por este diario también indican que esta conversación se produjo hace un par de semanas y que Bimbo les comunicó que no le interesaba reunirse con el inversor porque su intención era cerrar la fábrica.

«Hay un inversor dispuesto a plantearle a la empresa un plan industrial que permita mantener la producción y los puestos de trabajo, pero la empresa no quiere y dice que su decisión de cerrar la fábrica es firme», explican fuentes del Gobierno de Castilla y León.

Sin embargo, desde Bimbo han indicado recientemente que la fundación Anclaje, que es la encargada de hacer de nexo entre el inversor y la empresa, no se ha puesto en contacto con ellos. Una versión que se niega desde las fuentes del Gobierno de Castilla y León.

Un inversor solvente

«No quiere sentarse a negociar con el inversor. También se le han solicitado datos para facilitar al inversor, porque evidentemente tiene que analizar con ellos los números, las cuentas y la situación de la empresa y la situación de la planta», exponen.

Se trata de un inversor que asumiría el plan de reindustrialización. «Hasta donde sabemos, Bimbo no ha planteado un plan de reindustrialización. Si verdaderamente han planteado un plan de reindustrialización… Pues estupendo, que se sienten con nosotros, que hagan lo que le hemos ofrecido muchas veces y que se sienten con el inversor que está dispuesto a asumir ese plan de reindustrialización», defienden.

Sigue adelante con el ERE

«Sólo conocemos que Bimbo sigue adelante con la negociación del ERE de los trabajadores y la empresa… Siempre ha dejado muy claro que su decisión de cierre es firme», aclaran.

Con respecto a la contratación de LHH, «creemos que han contratado a una tercera empresa para el plan de recolocación de empleados, no para el plan industrial. El plan industrial es yo no cierro mi empresa, no cierro mi planta en Valladolid y busco a un inversor y le vendo esa planta o llego a un acuerdo con él para producir como sea. No es el planteamiento actual de la empresa, que es yo voy a cerrar mi planta de Valladolid», explican.

El plan de reindustrialización

No obstante, Bimbo ha informado a los sindicatos de que va a llevar a cabo un plan de reindustrialización y que para ello ha contratado a la empresa LHH. Sin embargo, fuentes del Gobierno de Castilla y León aseguran que sólo se les ha hablado de un plan de recolocación de los empleados en otras factorías y que no se trata en realidad de un plan de reindustrialización, mientras se plantean que la intención verdadera es cerrar la fábrica.

Con respecto a si el motivo de que Bimbo no se quiera reunir con el inversor es acerca de que no vea que es solvente o que tenga alguna reticencia, la respuesta por parte de las fuentes consultadas por este diario es clara e indica que no tiene nada que ver y que simplemente se ha negado a reunirse con este, además de que les trasladó hace semanas que no se reunía porque su intención era cerrar la fábrica. Las mismas fuentes también han indicado que se trata de un inversor solvente.

Sin avance en el proceso

Mientras tanto, desde los sindicatos destacan que no hay avance en las negociaciones del plan de reindustrialización y que todavía la empresa no ha dado más información acerca de esto.

«Hay un inversor dispuesto a llegar a un acuerdo sobre un plan industrial, pero para eso tiene que sentarse, y la empresa no ha querido sentarse… Pues no se puede avanzar», afirman fuentes consultadas por este diario.

Uno de los principales motivos de este cierre podría ser la caída de beneficios, que supone de un 8,5% desde 2022 a 2023, además de que en este mismo periodo de tiempo la deuda de la compañía ha aumentado.