Bimba y Lola rebaja su collar más veraniego perfecto para tardes de playa

Los collares son uno de los complementos de moda más utilizados por las mujeres, especialmente cuando llega el verano ya que es cuando más escote se luce y gusta más llamar la atención sobre esa zona del cuerpo. Hoy te mostramos el collar más veraniego de Bimba y Lola, un accesorio ideal para llevarlo a la playa y triunfar con tu estilismo… ¡y tiene un descuentazo!.

Bimba y Lola triunfa con muchos de sus artículos en las redes sociales, tal y como ha sucedido con este collar, que se ha vuelto viral y todas quieren tener uno, además con el tremendo descuento que tiene parece más un regalo que una compra. La firma gallega, creada en el año 2005 por dos sobrinas del diseñador Adolfo Domínguez, aumenta su prestigio año a año y hoy en día es ya una de las firmas más reconocidas y prestigiosas del sector.

El collar de Bimba y Lola que triunfará

Se trata del Collar Abalorios y Conchas Bicolor, un precioso collar con un estilo muy veraniego que se destaca por tener muchas tiras de abalorios bicolor (blanco y negro) y varias conchas repartidas por las mismas. Este bonito collar tiene actualmente un descuentazo del 20% que lo deja en un precio final de tan sólo 52€.

Este collar de Bimba y Lola tiene un cordón en color rojo y el cierre con el logo en forma de botón. Te dará un look súper playero y veraniego, y es que sin duda esas conchas son un elemento claramente identificable con el verano y la playa, por lo que es perfecto para llevarlo y presumir de él dando un largo paseo por la orilla.

El kit de venta incluye una bolsa protectora para que lo puedas conservar en las mejores condiciones mientras no lo estés utilizando, tanto si lo guardas en la bolsa de la playa como si lo dejas en el armario, lo ideal es que esté siempre en la bolsa para que no roce con nada y no se estropee o se le pueda soltar una concha o abalorio.

Para la fabricación de este collar, que se ha llevado a cabo en India, se han utilizado diferentes materiales que se reparten de la siguiente manera según su etiquetado: 60% vidrio, 20% poliéster, 10% aleación de zinc, 9% conchas y 1% esmalte. Todos son materiales de calidad que garantizan que el collar también lo es, un accesorio resistente que si lo cuidas te durará mucho tiempo.

Si quieres lucir este verano un accesorio que llame la atención y te proporcione un estilazo total, sin duda este collar de Bimba y Lola te enamorará y se convertirá en un básico en tus looks de verano.