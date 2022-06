Bimba y Lola pone a precio de risa el artículo más buscado de sus rebajas

Estamos en rebajas y seguramente querrás comprar toda la moda de verano que necesitas para ir fresco y a la última pero además puedes aprovechar para hacerte con los productos y artículos que vas a necesitar especialmente si te vas de vacaciones. Artículos como el que más se vende actualmente en la tienda de Bimba y Lola y que han rebajado a un precio de risa. Un producto que estamos seguros que no vas a querer dejar escapar.

El producto top de rebajas Bimba y Lola

Bimba y Lola es de hecho una de las firmas imprescindibles en las rebajas de modo que nada como hacer un repaso a aquellos artículos con mejor precio entre los que destaca uno que está arrasando.

Nos referimos a la toalla de rayas beige que elaborada en algodón va a ser la que desees utilizar tanto en la playa como en la piscina durante tus vacaciones de verano. Una toalla cuyo precio es de 45 euros pero que tiene aplicado un descuento del 30% debido a las rebajas así que nos costará tan solo 31 euros.

Apuesta por la toalla de la temporada, la de mejor calidad y la que te va a servir para tumbarte y estar bien cómodo o cómoda si tienes en cuenta que es para adulto , además su diseño incluye el logo de Bimba y Lola en ambos extremos.

Una toalla que al ser 100% en algodón te será fácil dejar como nueva cuando vuelvas de la playa. De hecho la puedes meter sin problema en la lavadora aunque eso sí , procura que la temperatura no sea mayor a 30 grados. En cuanto al secado, no es aconsejable que la metas en la secadora. Es mejor que la cuelgues al aire y si deseas plancharla, aunque no creemos que te haga falta, procura que la temperatura de la plancha tampoco sea muy elevada.

No lo dudes. Es la toalla que necesitas y que más se vende estas rebajas de verano 2022 y en el caso de que el color no te convenza no te preocupes porque la tienen también en el mismo tono neutro de base y con rayas en azul y en rosa aunque has de saber que en este caso, ninguna de las dos tiene rebaja.

Junto a estas, la firma cuenta además con otros modelos de toallas que sí que tienen rebaja. Por ejemplo el modelo con rayas pero en verde oscuro está rebajada a 36 euros, mientras que la toalla de color rosa y con maxilogo de la firma en el centro se vende por 38 euros gracias a que le aplican el 20% de descuento.