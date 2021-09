Bestinver ha rebajado la inversión inicial mínima de sus fondos de inversión a 100 euros y la adicional a 50 euros, con el objetivo de facilitar el acceso a varios de sus vehículos y fomentar el ahorro periódico de los inversores tras la reducción de las aportaciones máximas a planes de pensiones a 2.000 euros al año. La rebaja se suma a la que la gestora de Acciona llevó a cabo en los fondos Bestinfond, Bestinver Patrimonio y Bestinver Renta a principio de año.

La firma ha explicado en un comunicado que este cambio «muestra su convicción con la inversión con un horizonte temporal a largo plazo compartido entre inversores y gestores», con fondos de Bestinver adaptan a las «distintas realidades de los ahorradores».

Esta decisión se suma al anuncio que hace una semana hizo la gestora, que comunicó el fichaje de Jaime Ramos para su equipo de renta variable internacional, donde se incorporará como co-gestor del fondo Bestinver Megatendencias, junto al co-gestor Álvaro Llanza y la analista Raquel Martínez. Ramos cuenta con 20 años de experiencia en el sector, los cuatro últimos en Aviva Investors, y también ha trabajado en firmas como Standard Life o Mercer Investment Consulting.

Según datos de Inverco a cierre de agosto, Santander AM, CaixaBank AM e Ibercaja Gestión son las gestoras que han presentado un mayor volumen de captaciones netas este año. Las suscripciones netas de Santander AM alcanzaron 2.471 millones de euros en los ocho primeros meses del año, mientras que las de CaixaBank AM ascendieron a 2.383 millones y las de Ibercaja Gestión, a 1.714 millones de euros.

El ranking continúa con las captaciones netas BBVA AM, con 1.606 millones; Kutxabank Gestión, 1.430 millones; Liberbank Gestión, con 867 millones; Bankia Fondos, con 831 millones; Bankinter Gestión de Activos, con 762 millones; Gescooperativo, con 691 millones, y Mutuactivos, con 589 millones de euros. En el lado contrario, los mayores reembolsos netos fueron los de Santalucía AM (-75 millones), Nobangest (-68 millones), Bestinver Gestión (-61 millones), BNP Paribas Gestión (-50 millones) y Gesconsult (-37 millones).