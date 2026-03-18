«A partir del 17/05/2026 se modificarán las condiciones económicas de la retirada de efectivo con tarjeta de crédito. La comisión por retirada de efectivo a crédito con tarjeta de crédito será del 4,5%, con un importe mínimo de 4 euros por retirada». Así comienza la notificación que ha enviado el BBVA a sus clientes para comunicarles que a partir del 17 de mayo próximo les subirá medio punto la comisión de las tarjetas Aqua Mas a la hora de sacar dinero en efectivo a crédito de sus cajeros.

Hasta este momento, las comisiones que cobraba BBVA a los clientes que utilizaran esta tarjeta para sacar dinero a crédito en sus cajeros y en los de otros bancos eran del 4%. El banco notifica en esta misiva a sus clientes que este coste será ahora del 4,5%.

BBVA comunica a sus clientes que la decisión está tomada y sólo hay una forma de evitarla, cancelando la tarjeta. «Si no estás de acuerdo con las modificaciones que te hemos comunicado, puedes hacérnoslo saber antes del día 17/05/2026 llamando a Línea BBVA. En ese caso, cancelaremos tu tarjeta sin ningún coste. También podrás cancelarla desde la app de BBVA, en bbva.es o en tu oficina BBVA. Si no recibimos tu comunicación antes de esa fecha, entenderemos que aceptas los cambios», señala la entidad que preside Carlos Torres.

La decisión del banco se produce después de presentar al mercado unos resultados récord en 2025. BBVA ganó el año pasado 10.511 millones, lo que supuso mejorar en un 4,5% el beneficio de 2024. Torres señaló que «hemos logrado un beneficio récord y, de nuevo, destacamos por nuestra capacidad de combinar crecimiento y rentabilidad. Este magnífico desempeño se ha traducido en una excelente creación de valor, que nos permite acelerar la remuneración a nuestros accionistas».

De acuerdo con las cifras publicadas por el banco, el año pasado obtuvo unos ingresos por comisiones de 13.743 millones de euros, superando en 700 millones de euros lo obtenido en este apartado en 2024. En 2023, los ingresos por comisiones en BBVA fueron 9.899 millones. El incremento es de casi 4.000 millones de euros de 2023 a 2025.

El banco registró un incremento de las comisiones netas de un 2,8% en 2025, hasta alcanzar los 8.215 millones de euros, mientras que los ingresos totales ascendieron a 36.931 millones.

El año pasado fue para el BBVA el año de la fallida OPA hostil sobre Banco Sabadell, que finalmente aceptaron un 25% de los accionistas de la entidad que preside Josep Oliu. Coincidiendo con esta batalla en España por el control del Sabadell, el grupo vasco elevó sus gastos de publicidad en 2025 a 564 millones de euros, frente a los 441 millones de 2024. En cambio, Sabadell la redujo de 81 a 67 millones de euros.