¿Una barbacoa por 23 euros? Es posible y está en Leroy Merlin

El verano es la mejor época para hacer una barbacoa en el jardín de casa, ya que el buen tiempo llama a reunirse con amigos y familia para disfrutar del tiempo libre, y cuando se hace en torno a comida siempre se disfruta más. Hoy te mostramos una barbacoa de Leroy Merlin que va a cambiar tu verano y te la puedes llevar tiradísima de precio… ¿será la más barata del mercado?.

Leroy Merlin ofrece una amplia gama de barbacoas y de todo lo necesario para que prepares tu jardín o terraza para disfrutar al máximo del verano, y siempre a precios muy competitivos que sin duda merecen la pena. La tienda francesa triunfa en España, donde tiene ya más de 70 establecimientos y más de 10.000 empleados, siendo el más grande el de Rivas (Madrid), con más de 14.500 m2 y unos 400 empleados.

La barbacoa más barata de Leroy Merlin

Se trata de la Barbacoa NATERIAL Phoenix Alpha Nomad, una barbacoa de carbón que es ideal para cocinar al mismo tiempo para 3 comensales. Sin duda es una de las más baratas que vas a encontrar en el mercado, ya que su precio es de tan sólo 22,99€, ¡un chollazo que no puedes dejar pasar!.

Esta barbacoa más barata de Leroy Merlin está fabricada en acero esmaltado de color negro y tiene una parrilla de acero cromado, función grill y tapa de cocción con válvula de ventilación de aluminio para poder preservar el sabor ahumado en los alimentos. Cuenta también con un soporte para la tapa que tiene sistema de bloqueo para que al transportarla no se pueda abrir, además de una asa de nailon reforzado con fibra de vidrio.

Su diseño sobre pie hace que puedas disfrutar de las mejores parrilladas con total comodidad durante el cocinado, y tiene unas medidas de 37c3 cm de ancho y 43,5 cm de alto, siendo las de la parrilla 37 cm de diámetro. Al ser tan pequeña es ideal si no tienes mucho espacio, y podrás guardarla prácticamente en cualquier lugar ya que apenas ocupará. El combustible necesario para su correcto funcionamiento es carbón de madera, por lo que asegúrate bien al comprarlo para no poner uno que no sea ese.

Si este verano quieres convertirte en el rey de las parrillas y sorprender a todos tus invitados, no cabe duda de que la barbacoa más barata de Leroy Merlin te va a ayudar a conseguirlo.