Bankinter quiere que Países Bajos se convierta en uno de los principales motores de crecimiento del grupo en los próximos años. Tras haber reducido de forma deliberada la concesión de hipotecas en España para destinar capital a negocios con una mayor rentabilidad, la entidad prepara ahora el desarrollo de su plataforma neerlandesa Tulp, que dejará de ser únicamente un intermediario para pasar a conceder préstamos con balance propio.

Así lo ha avanzado la consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, durante la conferencia con analistas celebrada con motivo de la presentación de resultados semestrales, en la que ha defendido que la reducción de la producción hipotecaria en España responde a una decisión de «asignación de capital».

Preguntada por este cambio de estrategia y por el peso que ganará Países Bajos, evitó profundizar en las razones por el expediente abierto por la CNMC, aunque insistió en que la decisión obedece a criterios de negocio.

La plataforma Tulp constituye una de las principales apuestas de crecimiento internacional del banco. En una primera fase ofrecerá un amplio catálogo de hipotecas, principalmente a tipo fijo y con plazos de cinco y diez años, un modelo similar al que Bankinter desarrolló en Irlanda antes de convertir Avantcard en una filial bancaria con una oferta más amplia de productos.

Caida del 16% en España

El grupo prevé, además, que la caída de la nueva producción hipotecaria en España toque suelo antes de finalizar el ejercicio. Entre enero y junio concedió 2.900 millones de euros en nuevas hipotecas, un 16% menos que un año antes, debido principalmente al desplome del 34% registrado en España, mientras que en Portugal e Irlanda el volumen aumentó un 19%.

Ortiz subrayó que España seguirá siendo el principal mercado del grupo, aunque el objetivo es seguir diversificando el negocio para que, a medio plazo, represente alrededor del 70% del beneficio total. En la actualidad, cerca de un tercio de los ingresos de Bankinter ya procede del exterior.

Apuesta del banco por la IA

En paralelo, el director financiero, Jacobo Díaz, avanzó que el exceso de capital se destinará prioritariamente a oportunidades de crecimiento rentable en los mercados donde ya opera el banco y a nuevos proyectos, entre ellos el desarrollo de Tulp en Países Bajos y el negocio de fondos de inversión alternativa. Solo una vez cubiertas esas inversiones, el capital sobrante se devolverá a los accionistas.

Durante la presentación de resultados, la dirección también se desmarcó de la tendencia del sector de reducir plantilla por el avance de la inteligencia artificial. Ortiz defendió que Bankinter ha seguido aumentando el empleo y aseguró que, aunque la IA se convertirá en una herramienta común para todas las entidades, «el talento y las personas serán el verdadero factor diferencial» del negocio bancario.