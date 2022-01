Al menos por ahora, Caixabank, Sabadell y Bankinter no ofrecerán a sus clientes productos relacionados con las criptodivisas debido a la alta especulación y la elevada volatilidad que consideran tienen estos activos y que desembocan en importantes riesgos tanto para los usuarios como para los propios bancos. Aunque no quieren participar en el mundo de las criptomonedas, sí ven con buenos ojos el euro digital.

Las tres entidades coinciden: siguen muy de cerca el universo de las criptodivisas y creen que el blockchain es una tecnología disruptiva que está aquí para quedarse, pero no se plantean entrar en este negocio. Así lo explicaron sus directivos durante las presentaciones de resultados que tuvieron lugar la semana pasada. A pesar de que cada vez hay más interés por este tipo de activos cuestionan el “sustrato de valor” de las criptodivisas y temen las consecuencias legales que podría tener ofrecer productos relacionados con ellas.

Las dudas que sobre las criptodivisas tienen estas entidades se encuentran en línea con las de los reguladores españoles. Tanto la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como el Banco de España han advertido en innumerables ocasiones de “el riesgo de este tipo de inversiones debido, entre otros factores, a su extrema volatilidad, complejidad y falta de transparencia”, tal y como señala un comunicado que emitieron de forma conjunta el pasado febrero.

A la espera de que vea la luz el reglamento europeo conocido como MiCA (markets in crypto-assets), que establecerá un marco normativo para la emisión de criptoactivos y los proveedores de servicios sobre estos, no existe en la UE un marco que los regule. Desde el punto de vista legal, las criptomonedas no tienen la consideración de medio de pago, no cuentan con el respaldo de un banco central u otras autoridades públicas y no están cubiertas por mecanismos de protección al cliente como el Fondo de Garantía de Depósitos o el Fondo de Garantía de Inversores.

Frente a la desregulación, Caixabank, Sabadell y Bankinter se muestran a favor del euro digital, el proyecto del BCE, que no será un elemento de especulación sin subyacente, sino que contará con el respaldo de los Estados. «Lo vemos con ilusión, nos parece que sigue avanzando en la digitalización de la economía y su modernización, pero respecto a las criptomonedas, la verdad es que no queremos participar en ese mercado», reconocía César González-Bueno, el consejero delegado de Banco Sabadell, en la presentación de resultados de la entidad.

BBVA y Banco Santander

BBVA sí ha realizado algunos avances en el mundo de los criptoactivos. La entidad desplegó a finales de 2020 un servicio comercial de compra-venta y custodia de activos digitales en Suiza para clientes de banca privada, que les permite gestionar transacciones en bitcoins y tener depósitos con esta criptomoneda. La entidad presidida por Carlos Torres eligió Suiza para lanzar el servicio al considerar que el país cuenta con «un ecosistema blockchain muy avanzado donde existe una regulación clara y una gran adopción de estos activos digitales».

En cuanto al otro gran banco español, el pasado noviembre su presidenta, Ana Botín, señaló en una entrevista con Bloomberg que Banco Santander está ultimando los detalles de sus ETFs (fondos cotizados) de criptomonedas.