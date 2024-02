El aviso del SEPE que te va a ahorrar un disgusto: estos son sus números de teléfono oficiales

El Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) emite una importante advertencia destacando que los números de teléfono que comienzan con 800/807 no pertenecen al SEPE. A través de su página web, el SEPE subraya que los únicos medios telefónicos oficiales de contacto son el 060 y el 91 926 79 70, este último exclusivamente para obtener citas previas.

El 060 se ha consolidado como el canal de atención telefónica de la Administración General del Estado, ofreciendo soporte a la ciudadanía las 24 horas, los 365 días del año. Este servicio cuenta con una plataforma de telefonía de red inteligente que gestiona directamente las llamadas de los ciudadanos, derivándolas a operadores especializados según sea necesario.

Integrando alrededor de 230 líneas telefónicas de diversos órganos administrativos y más de 25 servicios de atención al ciudadano, el 060 se convierte en una ventanilla única para consultas telefónicas relacionadas con prestaciones por desempleo y otros trámites del SEPE. Sin embargo, es esencial tener en cuenta que llamar al 060 no es gratuito y puede implicar un coste adicional, facturándose como una llamada de 60 segundos desde noviembre de 2023. El SEPE advierte sobre la tarificación especial de los números que comienzan con 800/807 y la posibilidad de que los datos proporcionados a estos números se utilicen con fines distintos.

Medidas preventivas del SEPE

En la era digital, la amenaza de caer en engaños telefónicos que ponen en riesgo la seguridad de nuestras cuentas bancarias se ha convertido en una preocupación creciente. En respuesta a esta creciente preocupación, se emiten advertencias constantes sobre la continua evolución de las prácticas fraudulentas en el ámbito telefónico.

El SEPE ha lanzado recientemente advertencias específicas relacionadas con las estafas telefónicas, destacando la adaptación constante de estas prácticas fraudulentas a los nuevos hábitos de consumo y comunicación. En un esfuerzo por mantener a los ciudadanos informados y protegidos, el SEPE ha identificado y alertado sobre un nuevo tipo de estafa telefónica, cuya simplicidad en su ejecución no disminuye su efectividad. El organismo está trabajando activamente para contrarrestar estos ataques proporcionando información precisa a la comunidad.

Esta nueva modalidad de estafa opera a través de llamadas telefónicas fraudulentas, siguiendo el patrón ya conocido de estafadores que solicitan información personal y datos bancarios a sus víctimas. Sin embargo, la complejidad aumenta, ya que el SEPE ha señalado que los destinatarios de estas llamadas fraudulentas pueden ser facturados por las mismas. Estas llamadas se realizan mediante números falsos que a menudo presentan numeraciones como 800, 807 y similares, lo que añade un nivel adicional de complicación a la situación ya preocupante.

Ante esta amenaza, se aconseja encarecidamente a los ciudadanos que no proporcionen ningún tipo de información personal sin verificar previamente la autenticidad de la institución que realiza la llamada. La insistencia y presión por parte de los delincuentes son tácticas comunes en estos escenarios, y es crucial que los individuos se mantengan firmes, no cediendo a la coerción de los estafadores. Además, se insta a la población a tomarse el tiempo necesario para evaluar la autenticidad de la llamada y a no dejarse llevar por la premura impuesta por los delincuentes, quienes buscan limitar la capacidad de reacción de las víctimas.

El SEPE ha reforzado su compromiso de combatir estas estafas telefónicas proporcionando orientación detallada sobre cómo actuar en caso de recibir una llamada sospechosa. Se enfatiza la importancia de denunciar inmediatamente cualquier intento de estafa telefónica, contribuyendo así a la identificación y persecución de los perpetradores.

En última instancia, la conciencia y la vigilancia son cruciales en la defensa contra las estafas telefónicas en la era digital. La adaptabilidad de los delincuentes exige una respuesta igualmente ágil por parte de los organismos gubernamentales y de la sociedad en su conjunto. La educación continua sobre las tácticas fraudulentas, combinada con medidas proactivas y la colaboración entre la comunidad y las autoridades, se convierte en una estrategia integral para mitigar los riesgos asociados con estas amenazas crecientes.

Phishing al SEPE

Hace unas semanas el SEPE alertó sobre una campaña de distribución de malware que simula ser el SEPE mediante correos electrónicos fraudulentos. La estafa utiliza la técnica de ‘phishing’, enviando notificaciones de supuestos procesos laborales con enlaces maliciosos. Al hacer clic, se descarga un archivo comprimido que contiene un ejecutable con código malicioso, infectando el dispositivo.

Se advierte de que, si se ha descargado pero no abierto el archivo, se recomienda eliminar las carpetas de descargas y vaciar la papelera. Si se ha abierto, se aconseja desconectar el dispositivo de la red, escanear con un antivirus actualizado, formatear o restablecer el dispositivo (haciendo copias de seguridad) y recopilar pruebas para presentar una denuncia.

En caso de dudas sobre la autenticidad de la notificación, se sugiere contactar con la Oficina del SEPE local. La OSI advierte que quienes reciban correos similares sin hacer clic ni descargar deben marcarlos como spam y eliminarlos por completo. La precaución y la denuncia son clave para combatir esta amenaza cibernética.