Pedro Sánchez ha aceptado implementar el IVA cero para algunos trabajadores autónomos a cambio de que Junts respalde sus medidas contra los efectos de la guerra de Irán. Sin embargo, esta eliminación impositiva responde, en realidad, a presiones desde Europa y a que el propio Congreso de los Diputados, a propuesta del Partido Popular (PP), instó al Gobierno a que la implemente en octubre.

En concreto, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 30 de octubre de 2025 una moción aprobada en el pleno del Congreso «consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular (…) sobre el impacto al alza de los precios de los alimentos, del coste de la vida y el deterioro del poder adquisitivo de los españoles».

Uno de los puntos clave fue el siguiente: «La transposición inmediata de la directiva comunitaria del IVA franquiciado para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año, que debería estar aplicándose desde el 1 de enero de 2025».

Y es que el PP se estaba haciendo eco de una exigencia europea. Una medida que resulta urgente, sobre todo porque la Comisión Europea ya ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no implementarla.

El IVA cero para los autónomos

Los Estados miembros de la UE están obligados a poner en vigor las disposiciones legales necesarias para transponer las disposiciones obligatorias de la Directiva 2006/112/CE, entre las que se encuentra el IVA cero para los autónomos. Sin embargo, España aún no había dado pasos para hacerle caso.

Por ello, el PP se vio obligado a instar al Gobierno ya en octubre a tomar esta medida. Sin embargo, no ha sido hasta ahora que Sánchez ha accedido a hacerlo, y sólo a cambio de que Junts no tire las medidas contra la guerra de Irán.

Este martes, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, desceló que su formación facilitará la aprobación del paquete anticrisis a cambio de que el Gobierno adapte la normativa española a una directiva europea que permitiría aliviar la carga fiscal de ese colectivo.

De prosperar el acuerdo, el decreto que incluye rebajas del IVA en la luz, el gas y los carburantes podría superar el trámite parlamentario y entrar en vigor sin sobresaltos. Sin embargo, lo único que ha tenido que hacer Sánchez para que no fracase este paquete ha sido aceptar una exigencia europea.

Peticiones del PP

En octubre, además del IVA cero a algunos autónomos, el PP instó al Ejecutivo a tomar otras medidas. Por ejemplo, la formación exigió «el ajuste a la inflación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para compensar la pérdida de poder adquisitivo derivada de la progresividad en frio».

Además, también pidió «la exención de tributación del Salario Mínimo Interprofesional en la declaración del IRPF de 2026» y «la no aplicación de la subida de cuotas de hasta el 35% que pretende imponer el Gobierno a los autónomos en 2026». Es decir, todas fueron medidas en favor de los que peor lo están pasando por la situación económica que sufre España.