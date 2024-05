Atento a tu cuenta durante el mes de junio: tu nómina va a sufrir cambios

Todo hace indicar que este mes de junio casi tres millones de trabajadores tendrán un premio en la nómina. En concreto los funcionarios, personal laboral y demás empleados público que tendrán un incremento salarial del 2% fijado en su día en el «Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI». Este aumento de sueldo, que tienen en cuenta desde el inicio de año, se tenía que haber abonado en mayo pero se ha demorado hasta este mes de junio. Es alrededor de 50 euros en la nómina de cada funcionario y por ello recibirán un ingreso de 300.

José Luis Escrivá, ministro de Transformación Digital y de Función Pública, confirmó el pasado mes de marzo que se haría efectiva de forma inminente la subida del 2% de sueldo a los funcionarios, según el acuerdo al que el Gobierno y CCOO llegaron en su día que aseguraba esta subida salarial a partir de 2024 y un 0,5% adicional si se cumplen los objetivos previstos en el PIB e Inflacción.

Después de que el Gobierno no cumpliera con lo estipulado en los primeros meses del año, el ministro confirmó la subida por la vía de una enmienda en un real decreto-ley de medidas urgentes por el impacto de la guerra en Ucrania «que contenía además elementos que suponían la prórroga de Presupuestos y es el elemento adecuado». Es decir, se añadió una enmienda para aplicar esta subida a la espera de unos presupuestos que siguen sin aprobarse. «Va a incorporarse una enmienda al Real Decreto-Ley que hemos llamado de medidas urgentes para luchar contra la crisis originada por la guerra de Ucrania (…) Es el elemento adecuado», dijo en su día el ministro en rueda de prensa.

Todo hacía indicar que esta llegaría el pasado mes de abril pero esto no sucedió, quedando también pendiente en el mes de mayo. Así que todo hace indicar que en este mes que entra los funcionarios tendrán en su nómina la subida del 2% estipulada a partir del 1 de enero de 2024. «El proyecto tiene ampliación de enmiendas, si no se aprueba el proyecto de ley se usarán otras vías para hacer efectiva la subida del 2%», dijo en su día UGT después de que el Gobierno no cumpliera con su palabra en los primeros meses del año.

Aumento del sueldo para los funcionarios

Así que la subida del 2% estipulada en el en el «Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI» representará un total de 50 euros más de media en la nómina de cada funcionario, personal laboral o demás empleado público. En concreto más de tres millones de trabajadores parece que recibirán estes mes de junio un premio en la nómina de 300 más, ya que hay que tener en cuenta que se sumará todo lo adeudado en su día desde primeros de 2024.

El Gobierno y CCOO pactaron en su día una subida salarial de los funcionarios de un 9,5% entre 2022 y 2024, que suponía un incremento del salarial fijo del 8% y uno variable del 1,5% en función de la evolución del PIB en España. Esto ocurrirá también si la inflación de 2022, 2023 y 2024 supera el 8%. Esto supondría otra gran noticia para los funcionarios de España que superan los tres millones y que siguen al alza en los últimos años.

Por su parte, los sindicatos siguen intentando derogar lo que ellos llaman «el Decretazo del 2012», que se fijo en su día en el Acuerdo Marco y además recuperar «la jubilación parcial para el personal funcionario, así como el carácter de mínimos de permisos, licencias y vacaciones» en el estatuto del empleado público.

Amenazas de los sindicatos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ya se pronunció en su día ante las falsas promesas del Gobierno con la subida salarial a los funcionarios. Esta organización incluso amenazó con movilizaciones en caso de que el ministerio no cumpliera con su palabra en los próximos meses.

«La subida de sueldo de los funcionarios llegará con al menos seis meses de retraso» denunciaban a través de las redes sociales ante un pacto que consideran que es «malo» y que además «no se cumple».

Así que después de la última polémica generada estos meses, todo hace indicar que los tres millones de funcionarios que hay en el país tendrán en su próxima nómina del mes de junio un premio de casi 300 euros de subida según lo estipulado en el último convenio. A partir de este mes, la subida será de alrededor de 50 euros sobre el salario base.