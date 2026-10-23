AQ Acentor prevé entregar en 2027 las 120 viviendas de AQ Urban Zenit en Distrito Zeta

AQ Acentor comercializa en Distrito Zeta, al oeste de Málaga, la promoción AQ Urban Zenit: 120 viviendas repartidas en tres fases que ya se encuentran en obras avanzadas. El conjunto está junto a la Ciudad Universitaria y tiene acceso directo desde la avenida de José Ortega y Gasset. Con este proyecto, la promotora refuerza su oferta de obra nueva en Distrito Zeta y propone pisos con terraza para distintos tamaños de hogar. La entrega de las está prevista en 2027.

Tres fases, tres puntos de partida

Las fases comparten diseño y servicios, pero se diferencian en tipologías y precios. AQ Urban Zenit Fase I ofrece pisos de uno a cuatro dormitorios desde 268.000 euros. Entre las superficies publicadas figuran 62,38 metros cuadrados en las viviendas de un dormitorio y 118,21 en las de tres.

AQ Urban Zenit Fase II reúne viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios, con superficies construidas de entre 85,65 y 126,55 metros cuadrados y precios desde 320.000 euros. AQ Urban Zenit Fase III completa el conjunto con pisos de dos, tres y cuatro dormitorios desde 410.000 euros. Las unidades publicadas actualmente en esta última fase superan los 101 metros cuadrados construidos.

Superficies y precios publicados, vivienda a vivienda

Las fichas detallan algunas unidades concretas. En la Fase II figuran viviendas de dos dormitorios de 85,65 y 90,29 metros cuadrados, de tres dormitorios de 105,51 y 107,98 metros cuadrados, y de cuatro dormitorios de 125,48 y 126,55 metros cuadrados. En la Fase III se publican dos pisos de tres dormitorios: uno de 101,37 metros cuadrados por 410.000 euros y otro de 105,21 metros cuadrados por 534.000 euros. Entre las unidades con precio publicado en las fichas de las tres fases, la más económica parte de 268.000 euros y la de mayor precio alcanza los 539.000 euros.

Las tres fases se encuentran en comercialización y en obras avanzadas, y las fichas de las fases II y III destacan que se trata de viviendas con próxima entrega de llaves.

Terraza, garaje y trastero en cada vivienda

Todas las viviendas cuentan con terraza. Los pisos incluyen además tendedero, plaza de garaje y trastero, elementos que se entregan junto con la vivienda. La primera fase distribuye las estancias en zona de día y zona de noche, de modo que los espacios de convivencia quedan diferenciados de los dormitorios.

Piscinas en la azotea y servicios en la planta baja

Las tres fases disponen de zonas comunes similares. En la azotea se encuentran las piscinas panorámicas y el solárium, con vistas. En la planta baja se reparten el gimnasio, la sala de coworking, la zona infantil, la gastroteca y un espacio de descanso. El ocio y el descanso quedan así en altura, mientras que la planta baja reúne los espacios para trabajar, hacer deporte o celebrar encuentros. La sala de coworking permite trabajar sin salir del edificio, la zona infantil ofrece un lugar de juego para los más pequeños y la gastroteca sirve como espacio para reunirse con vecinos e invitados.

El proyecto lleva la firma de GP17, un estudio de arquitectura con experiencia en el sector residencial desde 1995 que aplica estándares BREEAM de sostenibilidad en sus proyectos. Esta referencia introduce un criterio técnico concreto en materia de calidad, sostenibilidad y eficiencia energética.

Un barrio con servicios incorporados

Distrito Zeta incorpora conectividad 5G, paneles fotovoltaicos, huertos urbanos y kilómetros de carril bici. El barrio contempla además parques infantiles, instalaciones deportivas, zonas ajardinadas, parques para mascotas, áreas de pícnic y puntos de recarga para vehículos eléctricos. AQ Urban Zenit se integra en este entorno, al oeste de Málaga y junto a la Ciudad Universitaria.

En el mismo barrio, AQ Acentor comercializa también AQ Zivit I y AQ Zivit II, con 91 viviendas de 1 a 4 dormitorios y obras iniciadas. Entre las cinco promociones, la oferta de la promotora en Distrito Zeta asciende a 302 viviendas. Las personas interesadas pueden consultar las viviendas disponibles, los planos y los precios actualizados en la web de AQ Acentor. Los importes están sujetos a la disponibilidad de cada fase.