La cartelera recibe este fin de semana grandes títulos: estas son las 6 películas que no te puedes perder

Aprovechando el último día de la Fiesta del Cine 2026, los estrenos del fin de semana se adelantaron al pasado jueves 22. Sin embargo, y a pesar de ya no contar con el gran descuento del evento promocional, la cantidad de novedades fílmicas que han aterrizado en las salas nos invita a volver estos días de nuevo al patio de butacas. Estas son las 6 películas que no te puedes perder de la actual cartelera cinematográfica:

Las 6 novedades más relevantes de la cartelera en el fin de semana

1.’Arriba Tutto’

El debut cinematográfico de José Mota tiene claros ecos del clásico de Roberto Benigni, La vida es bella. Ambientada en 1905, la historia nos pone en la piel de Michi, un niño que debe lidiar con la violenta y temprana muerte de su padre, un artista ambulante que desde siempre le había enseñado a ver el mundo con la magia del humor. Con el tiempo, Michi se ha convertido en un hombre amargado y sólo el recuerdo de un amor de la infancia logrará despertarlo de ese letargo rencoroso.

2. ‘Clayface’

DC ya lo hizo con el Joker y ahora, el turno le ha llegado a uno de los villanos más siniestros de Batman. Clayface es la historia de origen de una estrella del cine que ve cómo su vida cambia drásticamente cuando la banda de un jefe criminal le deja el rostro completamente desfigurado. Ante la desesperación, el actor caído en desgracia acude a un tratamiento de vanguardia que parece recuperar su rostro angelical. Sin embargo, al poco tiempo, su cuerpo es consumido por completo en una monstruosa ola vengativa contra aquellos que destruyeron su vida.

3. ‘Sentido y sensibilidad’

La nueva adaptación del clásico de Jane Austen corre a cargo de Georgina Oakley (Blue Jean), bajo el protagonismo estelar de la estrella de Normal People, Daisy Edgar-Jones. La trama de este drama de época nos presenta a las hermanas Dashwood, las cuales se ven obligadas a abandonar su finca de Sussex y mudarse con un pariente lejano, a una casa de campo en la que se enfrentarán a varios problemas económicos y amorosos.

4. ‘Wildwood. El bosque salvaje’

Dirigida por Travis Knight, el prestigioso estudio Laika nos devuelve la magia del stop-motion con un filme fantástico que versiona la novela infantil homónima de Colin Meloy y Carson Ellis. La sinopsis tiene como punto de partida el rapto del hermano pequeño de Prue McKeel, una joven que se verá obligada a emprender una peligrosa misión de rescate adentrándose en el mágico bosque de Wildwood.

5. ‘Un amor imposible’

Lee Chang-dong, responsable de la exquisita adaptación de Murakami, Burning, nos regala ahora otro drama en el que un trabajador despedido y su mujer se cruzan en el camino de una realizadora de documentales y su pareja, alterando sus complejas rutinas. El 6 de noviembre dará el salto a Netflix.

6. ‘Moscas’

Consiguió la unanimidad de la crítica internacional en el Festival de Berlín. Este drama mexicano nos presenta a Olga, una mujer que se ve obligada a alquilar una de sus habitaciones por necesidades económicas. Es entonces cuando un hombre se muda al piso, escondiendo a su hijo pequeño en la habitación. Para su sorpresa, el pequeño y la mujer comienzan a forjar un vínculo inesperado.