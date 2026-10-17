7 películas imprescindibles para ver en la Fiesta del Cine 2026: de ‘La bola negra’ a ‘El precio de la red’

El próximo lunes 19 de octubre se celebrará la segunda edición de la Fiesta del Cine 2026. Unas jornadas en las que los espectadores podrán acceder a los largometrajes de la cartelera a un precio reducido de 3,50 euros, hasta tres días después, concluyendo la promoción el jueves 22 de octubre (fecha incluida). Como siempre, el evento está organizado por la FECE (Federación de Cines de España), FEDICINE (Federación de Distribuidores Cinematográficos) y el ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales), con el objetivo de concentrar en las salas a la mayor cantidad de espectadores posibles y servir de paso, como reclamo, para despertar el interés de un público al que cada vez le cuesta más asistir con regularidad box office patrio.

Por eso y con motivo de dicha promoción fílmica, hemos preparado una lista con las 7 películas imprescindibles que nadie debe perderse en estas nuevas jornadas cargadas de grandes historias:

7 películas imprescindibles en la Fiesta del Cine 2026

1.’ La bola negra’

Con más de 25 millones de euros recaudados en nuestro país, la Fiesta del Cine 2026 supone un broche de oro inmejorable para el fenómeno cinematográfico de Javier Ambrossi y Javier Calvo. El título, que adapta la obra de teatro de Alberto Conejero, a partir de una idea inacabada de Federico García Lorca, podría hacer historia el próximo 21 de enero, cuando se anunciará la lista final con las nominadas a los Oscar 2027. ¿Conseguirá batir el récord de 6 nominaciones que logró El laberinto del fauno en 2007?

2. ‘La invitación’

A partir del remake de la española Sentimental de Cesc Gay, Olivia Wilde regresa a la dirección con una adaptación independiente, después del fracaso comercial de No te preocupes querida. La trama se centra en una pareja que invita a sus vecinos a una velada aparentemente tranquila. Sin embargo, el encuentro desencadena toda una serie de giros inesperados, explorando las complejidades que existen en las relaciones de hoy. El gran reclamo de La invitación se sustenta en sus estrellas principales, entre las que se incluye a la propia Wilde, Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton.

3. ‘Naza’

Producido por el ganador del Oscar, Jonathan Glazer, Naza es el documental definitivo sobre el genocidio de Gaza en el que se revela cómo existen mecanismos deliberados del asesinato en masa de civiles palestinos por parte de las tropas de Israel.

4. ‘Resident Evil’

Sin seguir el canon de ninguna entrega en concreto, la versión cinematográfica del popular videojuego de Capcom está arrasando en la taquilla. Gracias en parte a las grandes reseñas de la prensa especializada que ha logrado el trabajo del responsable de Weapons, Zach Cregger.

5. ‘Whalefall’

Versionando la novela de Daniel Kraus y con el mismo protagonista que Resident Evil, Austin Butler, la trama se centra en un buzo que, tras la muerte de su padre, se sumerge en la costa central de California en busca de sus restos. Su inmersión se convierte en una carrera contrarreloj por la supervivencia cuando es engullido por una ballena.

6. ‘Digger’

La asociación autoral entre Alejandro González Iñárritu y Tom Cruise está siendo el fracaso comercial del año. Pero eso no significa que su atrevimiento creativo no merezca una oportunidad en la gran pantalla. Digger es una sátira sobre el cambio climático que pone el foco en el hombre más poderoso del mundo, el cual debe convencer a todos de que es el auténtico salvador de la humanidad. Aunque en realidad, él ha sido el artífice del desastre ecológico que podría arrasar la vida de varias ciudades.

7. ‘El precio de la red’

La secuela espiritual de La red social (2010) aborda la investigación real detrás de ‘The Facebook Files’, la investigación del periodista Jeff Horwitz que en 2021 destapó los efectos nocivos de Facebook en los adolescentes, proliferando a sabiendas varias campañas de desinformación.