Sólo tienes una semana para verlas: Netflix va a eliminar estas 5 obras maestras de su catálogo

En el arranque de este mes de octubre, la «gran N roja» ha estrenado proyectos originales como Animales, el nuevo thriller de Ben Affleck, y también, se ha aprovechado de la viralidad reciente de fracasos taquilleros que ahora triunfan con millones de visualizaciones dentro del streaming, como es el caso de Kraven the Hunter. No obstante, el carrusel de novedades no puede distraernos de todos esos proyectos que en los próximos días van a desaparecer de la oferta del estudio californiano. A continuación, repasamos las cinco obras maestras que Netflix va a retirar de su catálogo y que no te puedes perder bajo ningún concepto:

Las 5 grandes películas que Netflix va a eliminar en pocos días

1. ‘American Gangster’ (2007)

Lleva encadenados varios fracasos comerciales, pero hubo un tiempo donde el cine de Ridley Scott representaba un reclamo interesante para crítica y público. Uno de sus últimos trabajos más aplaudidos fue sin duda American Gangster. El thriller criminal basado en hechos reales en el que Denzel Washington ofrece un recital interpretativo de primer nivel en un duelo, cara a cara, con el siempre magnífico Russell Crowe. Cada minuto de sus dos horas y media de metraje merece la pena.

Netflix va a eliminarla el 17 de octubre

2. ‘Cartas desde Iwo Jima’ (2006)

La icónica y sangrienta batalla de la Segunda Guerra Mundial fue retratada en el mismo año por Clint Eastwood con esta y la visión norteamericana del conflicto en Banderas de nuestros padres. Con un grado de énfasis poético superlativo, la trama se centra en el general Tadamichi Kuribayashi (Ken Watanabe) y su ejercicio de resistencia a través de un complejo sistema de túneles.

Netflix va a eliminarla el 19 de octubre

3. ‘Molly’s Game’ (2017)

Hace escasos días, Aaron Sorkin estrenó El precio de la red, pero fue hace casi una década cuando el brillante guionista dio por primera vez el salto a la dirección, adaptando las memorias de Molly Bloom, una esquiadora de talla mundial que, tras perderse los Juegos Olímpicos, termina de camarera en un bar de Los Ángeles. Allí, gracias a su inteligencia, termina organizando partidas de póker millonarias hasta que el FBI comienza a investigarla.

Netflix va a eliminarla el 19 de octubre

4. ‘American Psycho’ (2000)

Luca Guadagnino está preparando un remake con Austin Butler de protagonistas, aunque parece bastante poco probable que esa nueva visión vaya a hacernos olvidarnos de la interpretación generacional de Christian Bale como Patrick Bateman, el insaciable agente de Wall Street que no puede refrenar su sed de sangre y violencia.

Netflix va a eliminarla el 19 de octubre

5.’Sospechosos habituales’ (1995)

Su verdadero debut cinematográfico fue con Public Access, pero todo el mundo lo recuerda irrumpiendo en la escena gracias a Sospechosos habituales, la cual se llevó el Oscar al mejor guion original y mejor actor mejor actor secundario para Kevin Spacey. Nunca un nombre como Keyser Söze había provocado tantas bocas abiertas al final de una cinta.