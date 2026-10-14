Primer tráiler de ‘Narnia: El sobrino del mago’: Greta Gerwig y Netflix resucitan la magia de C.S. Lewis

Se ha hecho esperar más de la cuenta, pero por fin Netflix acaba de lanzar el primer tráiler de Narnia: El sobrino del mago. Un filme con el que la directora Greta Gerwig regresa a la dirección, cuatro años después del triunfo comercial y crítico de Barbie. La apuesta de la «gran N roja» es total y tremendamente ambiciosa, contando con un presupuesto de casi 300 millones de dólares, recibiendo además una inédita ventana exclusiva en cines de 49 días antes de su llegada al streaming, a través de proyecciones IMAX y escenificando una escala cinematográfica hasta ahora inaudita para la compañía.

Viendo la primera aproximación promocional de la adaptación de C. S. Lewis, no resulta extraño que en esta ocasión, el estudio californiano quiera que el reboot audiovisual de la obra del británico tenga una presencia portentosa en el box office mundial. Los efectos especiales apabullantes, remarcando el asombro infantil y la aparente belleza de su diseño de producción, han dejado con la boca abierta tanto a los fans del fantástico como a los agnósticos del salto temático de Gerwig.

Tráiler de ‘Narnia: El sobrino del mago’: Gerwig rompe la tradición clásica de la magia

El primer tráiler de El sobrino del mago rehúye completamente de la estética clásica con la que Disney lanzó su trilogía a principios de los 2000. De hecho, lo más llamativo del adelanto es la utilización de la icónica ‘Stairway to Heaven’ de Led Zeppelin y la creación del universo de Narnia a través del canto/rugido del león Aslan, el cual aquí aparece representado como una nebulosa cósmica con la forma del felino.

No obstante, el apartado sonoro no es el único cambio que Gerwig ha perpetrado en la adaptación, pues la historia ya no se ambientará a principios del siglo XX, sino en la década de 1950, en plena posguerra.

En el material original (el primer libro de la saga) se nos cuenta la historia de dos niños que son vecinos y amigos, Digory Kirke y Polly Plummer. Estos deciden explorar los pasadizos ocultos de sus casas y, por accidente, terminan en el estudio del tío Andrew, el cual se revela como un mago que ha creado unos anillos mágicos amarillos y verdes. Tras tocarlos, los pequeños desaparecen y son transportados al Bosque entre los Mundos, un lugar pacífico repleto de estanques. Cada uno de ellos es un portal que conduce a universos diferentes.

En el elenco encontramos a David McKenna y Beatrice Campbell como Digory y Polly, mientras que Emma Mackey encarna a la Bruja Blanca y Daniel Craig al mago Andrew. Tras ellos, Carey Mulligan, Tom Bonington, Denis Gough y Ava Jager completan el elenco secundario.

¿Cuándo se estrenará ‘Narnia: El sobrino del mago’?

Greta Gerwig firmó un acuerdo con la compañía para dirigir al menos una entrega más de la saga. Narnia: El sobrino del mago llegará a los cines el 12 de febrero de 2027. Dos meses después, en abril, aterrizará en el catálogo de Netflix.