El Paco León más ‘Rata’ se cuela en Netflix con una nueva comedia

¿Cuál es el límite entre ser un ahorrador o un tacaño? Esta es la pregunta que se hace Rata, la nueva película de Netflix que ha arrancado su rodaje. Se trata de un remake de la cinta francesa de 2016 Radin, de Laurent Turner, Nicolas Cuche y Fred Cavayé. La comedia está protagonizada por Paco León (Aída y vuelta, Sin instrucciones) junto a Miren Ibarguren (La que se avecina, Mamá o papá), y Alicia Falcó (El mapa de los anhelos, El refugio atómico) y dirigida por Oriol Pérez Alcaraz (La casa nostra). El rodaje de esta producción de Fasten Films para Netflix tendrá lugar en diferentes localizaciones de Madrid.

¿De qué va ‘Rata’?

Federico (Paco León) cuenta los minutos de ducha, los vatios y hasta los suspiros. Su vida de tacaño, perfectamente controlada, salta por los aires cuando aparece Laura (Alícia Falcó), la hija que no sabía que tenía. Dispuesta a arruinar su milimétrico sistema de ahorro y a emparejarlo con Valentina (Miren Ibarguren), Laura le demostrará que hay cosas que no tienen precio.

Datos de producción

Rata cuenta con guion de Eric Navarro y Natalia Durán, dirección de Oriol Pérez Alcaraz, producción ejecutiva de Claudia Calviño y producción a cargo de Gaël Nouaille y Adrià Monés, con Andreu Ortoll como director de fotografía.

Acerca de Fasten Films

En Fasten Films contamos historias originales que entretienen, inspiran y conmueven. Este 2026, Fasten ha tenido una presencia destacada en el Festival de Cannes, donde ha estrenado tres largometrajes: The End of It (Maria Martínez Bayona, 2026, con Rebecca Hall, Noomi Rapace, Gael García Bernal y David Verdaguer); la candidata a los Oscars por Marruecos La más dulce (Laïla Marrakchi, 2026); y la candidata a los Oscars por el Reino Unido Rehearsals for a Revolution (Pegah Ahangarani, 2026), ganadora del Ojo de Oro. Actualmente estamos desarrollando y produciendo nuevos proyectos de talentos como Mar Coll, Marcel Barrena, Maria Martínez Bayona, Jorge Dorado, Ana Katz, Carlos Marques-Marcet, y Nely Reguera, entre otros.