Ni DiCaprio ni Timothée Chalamet, la mejor interpretación del 2026 acaba de llegar al streaming: ¿dónde podemos ver ‘Incontrolable’?

No cumplió con los requisitos de distribución en Estados Unidos para ser seleccionada en la pasada edición de la alfombra roja, pero Incontrolable es una de esas cintas que terminan enamorando a los académicos. Es una historia real, puso de acuerdo a crítica y público y posee, con holgada diferencia, una de las mejores interpretaciones protagonistas del cine reciente. Ahora, la modesta producción británica aterriza en el streaming de nuestro país, siendo uno de los estrenos más estimulantes que los espectadores pueden ver ya mismo desde la comodidad del hogar.

Incontrolable no fue un fenómeno viral en la cartelera. Aunque el proyecto, gracias a las grandes reseñas de la prensa especializada y la notoriedad pública despertada por la performance de Robert Aramayo, tuvo un desempeño notable en el box office internacional, recaudando 16 millones de dólares a partir de un presupuesto de casi 4 millones. En España, se estrenó en salas a comienzos de abril del presente año y se convirtió automáticamente, en una de las apuestas favoritas de los asistentes al patio de butacas. Ese entusiasmo se traslada desde hoy al terreno de las plataformas, emergiendo como ese tipo de novedad audiovisual que acaba liderando todos los rankings de contenido online en las próximas semanas. No obstante, ¿de qué trata Incontrolable y por qué es la película ideal para ver este fin de semana en casa?

‘Incontrolable’: La clásica historia de superación que no rehúye del humor ni de su humanidad

Como ya hemos adelantado, la cinta dirigida por Kirk Jones está basada en hechos reales. Concretamente, los de la vida de John Davidson. Diagnosticado con el síndrome de Tourette a los 15 años y señalado como un loco por sus compañeros, John se convirtió en el principal defensor de una condición que hasta ese momento la mayoría desconocía. La de una dolencia que posee como principales síntomas los espasmos y la incontinencia verbal de los insultos.

Aramayo dio la sorpresa en los BAFTA del 2025, donde todo el mundo esperaba que la gloria fuese a parar o a Michael B. Jordan por Timothée Chalamet o a Michael B. Jordan por Los pecadores. El inglés terminó llevándose el Premio Rising Star (Estrella emergente) y el galardón al Mejor actor, con la opinión generalizada de que, si hubiese podido competir en los Oscar 2026, seguramente le hubiese puesto las cosas muy difíciles a la inesperada estatuilla dorada que terminó logrando Jordan.

Consideraciones aparte, la descomunal actuación de Aramayo le ha puesto en el mapa internacional de los grandes estudios, aplicando a su trabajo tanto tics de movimientos físicos involuntarios, como la emisión involuntaria de sonidos y la coprolalia (la tendencia incontrolable de proferir insultos o palabras malsonantes). Para prepararse, convivió durante semanas con el auténtico John Davidson y se entrevistó con numerosas personas afectadas por el síndrome, además de leer libros especializados sobre el tema.

Hasta hace bien poco, al joven actor lo conocíamos por su breve participación en Juego de Tronos y su presencia en la serie del universo de Tolkien, Los anillos de poder.

El resultado es una actuación y una historia profundamente humanas, que no caen en la sensiblería ni en la comodidad de un positivismo naíf. Incontrolable emociona desde su alegría desenfadada, trabajando el drama desde la inteligencia.

¿Dónde podemos ver ‘Incontrolable’ en el streaming?

Incontrolable ya está disponible bajo suscripción en Movistar Plus. Los espectadores también la pueden encontrar, bajo alquiler o compra, en Apple TV, Prime Video y Rakuten TV.