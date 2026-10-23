Tragedia en el deporte: encuentran muerto en su casa al ex campeón mundial Romano Hummel a los 27 años

El mundo del motociclismo está de luto tras la trágica muerte de Romano Hummel, ex campeón mundial de carreras de larga distancia, que ha fallecido a los 27 años. Su fallecimiento ha provocado una profunda conmoción en el deporte, especialmente por su juventud y por las circunstancias del fallecimiento, pues las primeras informaciones aseguran que le encontraron muerto en su casa y todo apunta al suicidio.

Según el portal local 112Groningen, los servicios de emergencia recibieron un aviso alrededor de las 17:45 horas y hasta el lugar se desplazaron una ambulancia y numerosos efectivos policiales. La información inicial descartó que se tratara de un accidente, aunque no se hicieron públicos más detalles sobre lo sucedido. Posteriormente, el medio especializado alemán SPEEDWEEK informó de que el excampeón mundial se había quitado la vida.

Otros medios internacionales recogieron esta información, aunque las primeras noticias de la prensa local no habían confirmado oficialmente la causa del fallecimiento. Por el momento, tampoco se han hecho públicos los motivos que podrían explicar esta tragedia.

Luto por Romano Hummel

La noticia resulta especialmente dolorosa porque Hummel había puesto fin a su carrera deportiva apenas unas semanas antes. El neerlandés había dedicado 23 años de su vida al motociclismo y había decidido dar un paso al lado para dedicar más tiempo a su familia, especialmente a sus dos hijos.

Su retirada llegó después de una temporada extraordinaria. El pasado mes de agosto conquistó su tercer Campeonato de Europa individual de Grass Track, una modalidad de motociclismo sobre hierba. Además, en septiembre contribuyó al triunfo de Países Bajos en el campeonato mundial por equipos de Long Track, disputado en Roden.

Hummel había alcanzado la cima de su disciplina en 2021, cuando se proclamó campeón del mundo de Long Track. También consiguió títulos europeos en 2022, 2023 y 2026, convirtiéndose en una de las grandes figuras del motociclismo neerlandés. La Federación Internacional de Motociclismo y la Federación Europea de Motociclismo han expresado sus condolencias por la muerte del piloto. Ambas organizaciones han destacado su talento, su determinación y la huella que dejó en las competiciones internacionales.

El neerlandés deja a su pareja y a sus dos hijos, además de muchos aficionados muy afectados por su pérdida. Con solo 27 años, Romano Hummel había conseguido títulos mundiales y europeos y acababa de cerrar su carrera con nuevos éxitos. Su fallecimiento ha transformado lo que debía ser el comienzo de una nueva etapa personal en una tragedia que ha conmocionado al motociclismo internacional.