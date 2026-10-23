El desgarrador testimonio de la mujer de Diogo Jota: así se enteró de la muerte del futbolista

La muerte de Diogo Jota sigue dejando historias que ponen los pelos de punta. Más de un año después del accidente que acabó con la vida del futbolista portugués y de su hermano André Silva, la esposa del jugador luso, Rute Cardoso, ha contado cómo vivió aquellas horas de angustia y cómo fue descubriendo poco a poco que algo terrible había sucedido. Un relato especialmente duro que forma parte del libro Diogo Jota: Forever in our Hearts, en el que familiares, amigos y compañeros recuerdan al atacante del Liverpool.

Diogo Jota falleció el 3 de julio de 2025 en un accidente de tráfico en Zamora, cuando viajaba con su hermano en un Lamborghini alquilado. Lo más duro es que la tragedia llegó apenas once días después de su boda con Rute, su pareja desde hacía años y madre de sus tres hijos. Acababan de casarse y tenían toda una vida por delante cuando todo cambió de golpe.

«Unos minutos después de que se marcharan, le envié a Diogo un mensaje que decía: ‘Buen viaje’. Me respondió con un emoji y le dije que mantuviera la vista en la carretera», recuerda Cardoso en un extracto del libro compartido por el diario Liverpool Echo.

La preocupación de Rute Cardoso fue aumentando a medida que pasaban las horas sin noticias de su marido y de su cuñado. Uno de los primeros mensajes que envió a Diogo Jota al no tener noticias suyas tenía que ver con un vídeo que acababa de recibir con imágenes de la boda y que quería enseñarle. Después intentó ponerse en contacto con André, pero tampoco obtuvo respuesta y decidió entonces llamar al hotel de Benavente en el que los dos hermanos tenían previsto alojarse.

Rute Cardoso y la muerte de Diogo Jota

«De repente, mi tío me pidió que le pasara el teléfono a Nuno, mi cuñado. A esas horas de la noche, en el silencio, pude entender cada palabra que decían. Oí a mi tío decirle: ‘Se están llevando los cuerpos’. Creo que añadió ‘a la morgue’, pero ahí fue cuando me quedé en blanco», cuenta Rute Cardoso. Poco después, su tío volvió a contactar con ella y la puso en comunicación con un agente de la policía española, que le confirmó oficialmente la muerte de los dos hermanos. «Es una broma, no puede ser verdad. ¡No hay ninguna posibilidad de que esto sea verdad!», recuerda que repetía a su amiga Catarina.

La investigación española concluyó que el siniestro se produjo tras el reventón de un neumático cuando el vehículo adelantaba a otro coche. La revisión judicial descartó la existencia de responsabilidad penal y no se consideró necesario iniciar un procedimiento penal por las muertes de los dos hermanos. Jota tenía 28 años, era padre de tres hijos y acababa de casarse con Rute Cardoso, su novia desde la adolescencia, en una iglesia de Oporto. La boda se había celebrado el 22 de junio, apenas 11 días antes del accidente. Su hermano André, de 25 años, también era futbolista.

La biografía en la que Rute Cardoso reconstruye aquellas últimas horas cuenta también con testimonios de antiguos compañeros y entrenadores del futbolista, entre ellos Jürgen Klopp y Arne Slot. Su autor, José Manuel Delgado, explica que el libro nació con la intención de preservar la memoria de Jota y recoger los recuerdos de quienes compartieron su vida, dentro y fuera del campo.