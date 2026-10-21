Sale a la luz la causa de la muerte de Hyron Andrews, jugador de rugby que murió en la ducha de su hotel

La muerte de Hyron Andrews, jugador sudafricano de rugby de 31 años que fue encontrado sin vida en la ducha de un hotel en Francia, ya tiene una explicación médica. La autopsia practicada por las autoridades francesas ha confirmado que el deportista falleció a causa de una disección aórtica, una grave lesión en la principal arteria del cuerpo que provocó una acumulación importante de sangre alrededor del corazón. La tragedia se produjo el pasado viernes 16 de octubre, un día antes del partido que su equipo, los Lions de Johannesburgo, disputaba contra La Rochelle en la Champions Cup.

Según confirmó el propio club en un comunicado difundido este miércoles, el fallecimiento se debió a una rotura de la capa interna de la aorta, probablemente relacionada con un aneurisma previo. Las autoridades francesas, responsables de la autopsia, determinaron que la lesión se produjo por causas naturales y desencadenó una acumulación significativa de sangre en el saco que rodea el corazón.

La noticia permite esclarecer las circunstancias de una muerte que conmocionó al rugby internacional. Hyron Andrews se encontraba concentrado con sus compañeros en la isla de Ré, cerca de La Rochelle, cuando fue encontrado inconsciente en la ducha del hotel de concentración de su equipo. Los servicios de emergencia acudieron al establecimiento, pero no pudieron salvar su vida.

Conmoción en el rugby mundial

La disección aórtica consiste en un desgarro de la pared interna de la aorta, la arteria encargada de transportar la sangre desde el corazón al resto del organismo. Cuando se produce, la sangre puede introducirse entre las capas de la pared arterial y provocar una situación potencialmente mortal. En el caso de Hyron Andrews, el comunicado del club señala que la lesión probablemente se originó en un aneurisma aórtico.

La tragedia golpeó de lleno a los Lions de Sudáfrica, que se encontraban en Francia para disputar uno de los encuentros más importantes de su temporada. Pese al fallecimiento de su compañero, la plantilla decidió jugar el partido contra el Stade Rochelais, correspondiente a la primera jornada de la Champions Cup, en homenaje al jugador fallecido. El encuentro terminó con victoria del conjunto francés por 31-14, pero el resultado quedó en un segundo plano ante el impacto emocional de lo ocurrido. Antes del inicio del choque se guardó un minuto de silencio y la camiseta con el dorsal número 5 de Andrews ocupó un lugar destacado sobre el terreno de juego.

Hyron Andrews estaba casado con Maighlin y tenía dos hijos pequeños, Hendrix y Emerson. Su club ha pedido respeto para la familia durante estos momentos especialmente difíciles y ha explicado que el proceso para trasladar el cuerpo a Sudáfrica ya está en marcha, aunque por el momento no se ha establecido una fecha definitiva para la repatriación.

Hyron Andrews había regresado recientemente a Sudáfrica después de pasar dos temporadas en Inglaterra con los Sale Sharks, equipo con el que disputó 45 partidos. Anteriormente, había desarrollado buena parte de su carrera en los Sharks de Durban y también había representado a Sudáfrica en categoría sub-20. Su fallecimiento ha supuesto un duro golpe para el rugby sudafricano y mundial.