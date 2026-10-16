Encuentran muerto a un jugador de rugby en la ducha de su hotel un día antes de un partido de Champions Cup

El mundo del rugby está en shock y de luto tras conocerse la muerte de un jugador de los Lions de Johannesburgo, que ha sido encontrado sin vida en la ducha del hotel en el que se alojaba su equipo en Francia. El trágico suceso se ha producido este viernes 16 de octubre, un día antes del partido que debía enfrentar al conjunto sudafricano con La Rochelle en la primera jornada de la Champions Cup, la máxima competición a nivel de clubes.

El jugador en cuestión, Hyron Andrews, fue encontrado inconsciente en una cabina de ducha del hotel Atalante-Relais Thalasso, situado en Sainte-Marie-de-Ré, en la isla francesa de Ré, donde la expedición de los Lions estaba concentrada para preparar el encuentro. Según informaron varios medios franceses, los servicios de emergencia recibieron el aviso durante la mañana y acudieron poco después de las diez.

Cuando los sanitarios llegaron al lugar, el deportista se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Pese a los intentos de reanimación, no pudieron salvarle la vida y el fallecimiento fue confirmado en el propio hotel. La puerta de la cabina de ducha estaba cerrada desde el interior, según las primeras informaciones publicadas por la prensa francesa, y en estos momentos la Fiscalía de La Rochelle tiene abierta una investigación para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento. Según las informaciones difundidas por la agencia AFP y recogidas por medios franceses, la principal hipótesis inicial apunta a una muerte accidental tras una caída, aunque todavía no se ha establecido la causa definitiva.

Luto por Hyron Andrews

La noticia ha provocado una enorme conmoción entre los integrantes de la expedición sudafricana. La dirección del hotel ha confirmado la puesta en marcha de un dispositivo de apoyo psicológico tanto para los miembros del equipo como para los trabajadores del establecimiento, afectados por lo sucedido. Con el paso de las horas se conoció la identidad del fallecido, Hyron Andrews, jugador sudafricano de 31 años que militaba en los Lions y ocupaba la posición de segunda línea. El club confirmó su muerte a través de un comunicado en el que expresa su profundo dolor y traslada sus condolencias a su esposa, Maiglin, a sus dos hijos pequeños y al resto de sus familiares.

Andrews había jugado anteriormente en los Sale Sharks ingleses y también había formado parte de la selección sudafricana sub-20, aunque nunca llegó a debutar con el combinado absoluto. Su trayectoria le había permitido competir tanto en Sudáfrica como en Inglaterra antes de incorporarse a los Lions. Pese al impacto de la noticia, el conjunto sudafricano ha decidido disputar el encuentro frente a La Rochelle en homenaje a su compañero. El partido, correspondiente a la primera jornada de la Champions Cup, está previsto para este sábado y se celebrará en el estadio Marcel-Deflandre.

La tragedia ha provocado además una inevitable comparación con otro suceso que conmocionó al rugby europeo hace exactamente diez años. El 16 de octubre de 2016 falleció Anthony Foley, entrenador del Munster irlandés, en un hotel de la región de París, horas antes de un partido de Champions Cup contra el Racing 92. Aquel encuentro terminó siendo aplazado. Ahora, una década después y en la misma fecha, el rugby vuelve a verse sacudido por una muerte inesperada durante la concentración de un equipo antes de un partido en Francia.