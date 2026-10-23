El cumpleaños de Roca Rey termina en polémica: la Policía investiga su fiesta de diez horas

El 30 cumpleaños de Roca Rey está en el foco de la polémica. Y no precisamente por celebrar un fiestón por todo lo alto pocos días después de poner fin a su relación con Tana Rivera. Este pasado miércoles, en pleno ecuador de la semana, el torero citó a sus amigos y familiares —que incluso volaron desde Perú, su tierra natal— en La Consentida, su finca de Gerena, en Sevilla. Una celebración que comenzó a las 19:00 horas y que se prolongó hasta altas horas de la madrugada del día siguiente. Como no podía ser de otra manera, el diestro no escatimó en gastos y contrató desde un DJ hasta un equipo de fuegos artificiales. Dos sorpresas para sus invitados que, precisamente, se han convertido en el objeto de las críticas de los vecinos de la localidad.

A través de las redes sociales, varios residentes de Gerena han denunciado públicamente las molestias ocasionadas por el ruido de la fiesta, que se alargó hasta las cinco de la madrugada, tal y como ha podido saber COOL de primera mano. «No pensé que fueran petardos, pensé que eran disparos, en serio. Y a partir de ahí, con la música», «Parece que la ráfaga de fuegos artificiales y la música están en la puerta de mi casa» o «¿De dónde viene esta música un jueves a las 00:30?», han sido algunos de los comentarios que se han podido leer en las redes sociales.

La Policía investiga la fiesta de Roca Rey

La polémica no se ha quedado únicamente en las quejas de los vecinos. La incomodidad generada por la celebración ha llegado también al Ayuntamiento de Gerena, que ha recibido una reclamación formal por escrito. Según ha informado Gema López en el programa en el que ha abordado este asunto, la situación ha provocado la intervención de las autoridades locales y la Policía ha tenido que abrir una investigación para esclarecer lo sucedido.

La periodista ha explicado que en Gerena no está permitido utilizar elementos pirotécnicos ni lanzar fuegos artificiales sin cumplir determinados requisitos. Su uso está sujeto a las normas municipales y solo se contempla en celebraciones concretas o cuando se ha solicitado y obtenido la autorización correspondiente del Ayuntamiento.

En este sentido, Gema López ha asegurado que Roca Rey no habría solicitado el permiso necesario para utilizar estos elementos durante su fiesta de cumpleaños. «En el caso de Roca Rey, no se solicitó el permiso y, por lo tanto, esta ordenanza se la ha saltado», ha afirmado la colaboradora durante su intervención.

Según el relato ofrecido en el programa, la queja vecinal llegó por escrito al Consistorio, que decidió abrir una investigación a través de la Policía Local. De este modo, las molestias denunciadas por los residentes han pasado del ámbito de las redes sociales a la vía administrativa, mientras se trata de aclarar lo ocurrido durante la celebración privada del torero.

La polémica pone el foco en las condiciones en las que se desarrolló el cumpleaños del diestro, especialmente por el horario de la música y el uso de pirotecnia en una finca situada en el municipio sevillano. Por el momento, la información trasladada por Gema López apunta a la existencia de una investigación policial, aunque no se han detallado posibles consecuencias ni se ha informado de una resolución sobre el caso.

El torero guarda silencio ante la polémica

Mientras las quejas de los vecinos y la investigación centran la atención, Roca Rey no se ha pronunciado públicamente sobre lo sucedido. El torero tampoco ha respondido, por el momento, a las críticas relacionadas con el ruido y los fuegos artificiales que marcaron la celebración de su 30 cumpleaños.

En sus redes sociales, el diestro se ha limitado a compartir un mensaje de agradecimiento por las felicitaciones recibidas en una fecha tan especial. «Gracias por todos los mensajes de cumpleaños que he recibido», ha escrito junto al cartel de bienvenida de la fiesta organizada en su finca.

Así, lo que estaba previsto como una celebración íntima rodeado de sus seres queridos ha terminado generando una polémica en Gerena. La llegada de familiares desde Perú, la música hasta la madrugada y el espectáculo pirotécnico han quedado en un segundo plano ante las reclamaciones de los residentes y la investigación abierta por la Policía Local. Ahora, habrá que esperar para conocer si las actuaciones municipales derivan en alguna medida y si el torero decide ofrecer su versión de los hechos.