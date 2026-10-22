La primera exposición de Johnny Depp en Londres: sus obras salen a la venta y una de sus pinturas recuerda a su ex Amber Heard
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La muestra reúne pinturas, dibujos, collages y esculturas que reflejan las distintas etapas de su recorrido artístico. La colección ofrece una mirada íntima a la imaginación del actor, con obras que exploran recuerdos, emociones y experiencias personales. Retratos, flores y figuras fantásticas protagonizan una selección en la que conviven la luz, la nostalgia y los matices más oscuros de su universo visual.
La exposición también establece un diálogo entre su vida privada y su imagen pública. Junto a retratos de personas cercanas y figuras que admira, aparecen obras de carácter introspectivo que permiten acercarse a sus inquietudes más personales.
A través de trazos expresivos y composiciones cargadas de simbolismo, Depp construye un lenguaje artístico propio que conecta con algunos de los personajes más complejos que ha interpretado en el cine. Sus creaciones reflejan su interés por los antihéroes, los individuos marginados y las contradicciones de la naturaleza humana.
Del lienzo a la escultura
Aunque su carrera cinematográfica lo ha convertido en una estrella internacional, la pintura y el dibujo forman parte de la vida de Johnny Depp desde hace décadas. En 2022 presentó una colección de retratos de figuras como Bob Dylan, Keith Richards, Al Pacino y Elizabeth Taylor, cuyas ediciones limitadas se agotaron en menos de 24 horas.
Más recientemente, el artista amplió sus horizontes con The Bunnyman, su primera escultura, presentada en septiembre de 2026 durante la feria Contemporary Istanbul, en Turquía. La pieza, de dos metros de altura y realizada en bronce blanco, representa a un guardián mitad humano y mitad conejo. Su origen es especialmente personal: la figura está inspirada en un dibujo que su hijo Jack realizó cuando tenía unos cinco años y conecta también con un sueño recurrente de la infancia del actor. Esta obra refleja la manera en que Depp transforma recuerdos familiares e imágenes de su imaginación en creaciones artísticas que trascienden el papel y el lienzo.
Una faceta más allá de Hollywood
La nueva exposición londinense continúa el camino iniciado con A Bunch of Stuff, la muestra inmersiva que presentó en Nueva York en 2024 y que permitió al público descubrir sus pinturas, dibujos y objetos personales en espacios inspirados en su casa y su estudio. Con esta nueva cita en Londres, Johnny Depp reivindica su identidad como artista y demuestra que su creatividad no se limita a la interpretación cinematográfica. Su obra ofrece al público otra forma de acercarse a una figura conocida mundialmente, esta vez a través de sus recuerdos, sus emociones y su particular manera de mirar el mundo.