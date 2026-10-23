A muchos actores, productores y directores de Hollywood les encanta Europa para inspirarse y uno de los lugares preferidos es el sur de Francia. Un lugar encantador en el que han pasado varios temporadas actores como Brad Pitt o George Clooney y el director George Lucas, el creador de la saga de Star Wars, se enamoró también de esta zona hace casi diez años. En 2017 compró mediante la empresa Skywalker Retreats & Vineyards por 9,5 millones de euros una finca de 3.500 m² llamada el Château Margüi en el municipio de Châteauvert. George Lucas adquirió una enorme finca de 22 hectáreas de viñedos, 5 hectáreas de olivares y 65 hectáreas de bosque, en el corazón de la región de la Provenza Verde del Alto Var que cuenta con este château construido en 1784 y se acaba de renovar en 2022.

El director George Lucas tiene 82 años y ya retiró en 2012 después de vender su productora Lucasfilm a Disney por 4.000 millones de dólares. En una entrevista reciente que le hizo Norah O’Donnell en el programa CBS Sunday Morning habló de su carrera cinematográfica y la inauguración del Museo Lucas de Arte Narrativo en Los Ángeles. Según explicó en esta entrevista su retirada: «Bueno, tengo 82 años, así que hay un límite… Cuando hice esto, decidí retirarme del cine, lo cual fue un gran paso porque me quedaban tres películas más de Star Wars por hacer. Pero me di cuenta de que se me acababa el tiempo, y quería hacer este museo, y había dedicado mucho tiempo a desarrollar tecnología digital para la industria cinematográfica».

La impresionante finca en el sur de Francia de George Lucas

En una impresionante finca ubicada en el municipio de Châteauvert se encuentran el Château Margüi y varias villas con «auténtico encanto provenzal» como La Bastide, Le Moulin, La Bergerie o L’Observatoire. Según la web de la finca se pueden alojar hasta 36 personas en sus 11 suites y 7 elegantes habitaciones, garantizando un confort óptimo.

Según la web oficial de la finca la propiedad fue completamente renovada «en consonancia con la visión de Georges Lucas de una Provenza pura y preservada, para convertirse en una finca que ejemplifica la excelencia en todos los sentidos, incluidos sus excepcionales vinos». La bodega fue renovada en 2018 y cuenta con· la emblemática gama Château y la colección Bastide, «más confidencial y atípica», como se explica tambbién en la web. El vino de Château Margüi puede presumir es el proveedor oficial del Festival de Cine de Cannes.

La carrera como director de George Lucas

George Lucas nació en la localidad californiana de Modesto el 14 de mayo de 1944. El director de cine se graduó en la Universidad del Sur de California en 1967 y decidió cofundar en San Francisco la productora American Zoetrope con Francis Ford Coppola. Con esta productora escribió y dirigió su primera película THX 1138 en 1971, que está basada en su corto de su etapa como estudiante Electronic Labyrinth THX 1138 4EB. Esta cinta aunque contó con buenas críticas fue un total fracaso.

Su siguiente política fue American Graffiti que se estrenó en 1973 y, aunque nadie lo esperaba, tuvo bastante éxito en la taquilla comercialmente exitosa y recibió cinco nominaciones a los Premios Oscar, incluyendo los de Mejor director y Mejor película.

Su proyección en el mundo del cine cambió en 1977 cuando se estrenó la épica película Star Wars, la cual se convirtió en la película más taquillera de la época. Lucas obtuvo siete premios Óscar con esta película y, además, produjo y coescribió las secuelas El Imperio contraataca en 1980 y El retorno del Jedi en 1983.

El director George Lucas mantuvo una relación profesional muy estrecha con Steven Spielberg con el que creó, produjo y coescribió las cintas de éxito En busca del arca perdida (1981), Indiana Jones y el templo maldito (1984), Indiana Jones y la última cruzada (1989) e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (2008). La saga protagonizada por el aventurero Indiana Jones también es junto con la de Star Wars uno de las que tuvo más éxito comercial.

Lucas también produjo y escribió un gran número de películas y series de televisión a través de Lucasfilm entre los años 1970 y 2010, entre las que se encuentran Kagemusha (1980) y Mishima, una vida en cuatro capítulos (1985).

El director George Licas volvió a dirigir una trilogía de la precuela de Star Wars que estaba comprendida por Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma (1999), Star Wars: Episodio II – El ataque de los clones (2002) y Star Wars: Episodio III – La venganza de los Sith (2005). Sus últimos trabajo fue una colaboración en la serie de televisión animada por CGI Star Wars: La guerra de los clones (2008-2014, 2020) y la película ambientada en la segunda Guerra Mundial Escuadrón rojo (2012), que ha sido el colofón de su carrera.