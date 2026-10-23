Shock en la televisión vasca: una ola se traga a un reportero en pleno directo mientras informaba del temporal

La televisión en directo es impredecible, y la fuerza de la naturaleza, mucho más. La audiencia del programa Euskadi Quédate, emitido por la cadena pública autonómica vasca ETB2, fue testigo de un momento dramático cuando el reportero Sergio Ovejero fue arrollado por una enorme ola en mitad de una conexión.

El periodista se encontraba desplazado en el municipio costero de Ondarroa. Ubicado en el paseo marítimo, su cometido era mostrar a los espectadores el paulatino empeoramiento del estado del mar ante la inminente llegada del fuerte temporal provocado por la borrasca Austen. Con el mar embravecido como telón de fondo, las olas golpeaban con fuerza los malecones y rompeolas de la zona.

El presentador del espacio, Odei Esnaola Ugalde, dio paso desde el plató central a Ovejero para actualizar la previsión meteorológica. Sin embargo, pocos segundos después de comenzar su intervención, una masa de agua enfurecida rebasó con violencia el muro de contención. La ola impactó de lleno contra el periodista y su compañera, la operadora de cámara, y cubrió completamente el objetivo. La ola provocó la interrupción inmediata de la señal.

En el plató, el estupor fue inmediato. Odei Esnaola trató de mantener la calma tras ver cómo la pantalla se iba a negro de forma abrupta. «Esperemos que nuestro compañero Sergio y Raquel estén bien», expresó el conductor con evidente rostro de preocupación, mientras la producción intentaba restablecer la comunicación con la unidad móvil.

Afortunadamente, todo quedó en un susto. Minutos más tarde se confirmó que ambos profesionales resultaron ilesos. Para tranquilizar a los espectadores tras la rápida difusión de las imágenes en redes sociales, el propio Esnaola publicó un mensaje para aclarar la situación: «Tanto Sergio como Raquel están bien. Hoy no había ningún aviso ni hemos sobrepasado ninguna barrera», matizó, y subrayó que en el momento en el que la ola se tragó a sus compañeros, ellos se encontraban en una zona que se presupone segura y respetando la señalización.

La costa vasca se vio golpeada por la llegada de la borrasca Austen, lo que llevó a la activación de la alerta naranja por su impacto en el litoral. Con previsiones de olas que superaban los cinco metros de altura y rachas de viento por encima de los 80 a 100 km/h, la masa de agua mostró una impredecibilidad que superó los márgenes de seguridad habituales.

El programa Euskadi Quédate se ha consolidado dentro de la parrilla vespertina de ETB2 como un referente de la actualidad cercana, el entretenimiento y la información en tiempo real para el territorio vasco. Presentado por Odei Esnaola Ugalde, el espacio destaca por su despliegue de redactores a pie de calle para cubrir la noticia al instante.