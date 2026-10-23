La redención de Muslera: de la pesadilla en el Mundial a meter a Estudiantes en la final de la Libertadores

Fernando Muslera, a sus 40 años, vivió su gran redención en el mundo del fútbol la pasada madrugada en la semifinal de la Copa Libertadores. Su gran actuación bajo palos, deteniendo tres penaltis en la tanda en Maracaná contra Flamengo, le dio el pase a la final a Estudiantes de La Plata. Este gran desempeño llega tras vivir una auténtica pesadilla en el pasado Mundial con la selección uruguaya, donde sus horribles cantadas eliminaron a los de Bielsa en la fase de grupos.

«El fútbol, en definitiva, da revancha», dijo Muslera con la voz cortada por la emoción luego de ser elegido la figura del partido en la vuelta de semifinales de la Libertadores entre el conjunto argentino y el brasileño, que terminó 0-0 en el tiempo reglamentario y 3-2 a favor del ‘Pincharrata’ en los penaltis.

«Quiero primero que todo dar gracias a Dios, a mis compañeros de equipo, a mi familia, que está en Montevideo, y a mis amigos por llegar a esta final y llevar a Estudiantes a disputar un nuevo título de la Copa Libertadores», afirmó Muslera ante los medios de comunicación tras el partido.

«Había que jugar el partido en el Maracaná como lo jugamos, con garra, concentrados, guapeando, y así pudimos imponernos en la tanda de penales a un gran rival como Flamengo», añadió el portero de 40 años.

De la pesadilla a la gloria

Muslera fue señalado por la afición uruguaya como uno de los culpables de la eliminación de la selección Celeste en la primera fase de la pasada Copa del Mundo, al cometer graves errores que costaron goles en contra en los partidos contra Cabo Verde y España.

Sin embargo, este jueves en el Maracaná sacó jerarquía y provecho de su experiencia para atajar sendos remates de los jugadores de Flamengo en los 90 minutos, para luego agigantarse y detener los disparos de Jorginho, Paquetá y Bruno Henrique en la tanda de penaltis.

«Será lindo volver a mi casa y jugar la final en otro templo del fútbol como el estadio Centenario», dijo Muslera. El veterano guardameta agregó que guarda la ilusión de poder alzar la Copa: «Voy a cruzar el charco y a intentar darle una gran alegría a la afición de Estudiantes. Enfrentaremos a un equipo muy difícil y de mucha jerarquía como Palmeiras, pero podemos ganar». Vivió en Brasil su gran redención.