Estudiantes conquista Maracaná y se medirá a Palmeiras en la final de la Libertadores

El Palmeiras brasileño y el Club Estudiantes de La Plata argentino disputarán la final de la Copa Libertadores de la CONMEBOL el próximo 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay, tras eliminar a Fluminense y Flamengo, respectivamente.

El ‘Verdao’ jugará su octava final de la Copa Libertadores y ya es el tercer equipo con más partidos por el título en la historia del torneo, solo por detrás de Boca (12) y de Peñarol (10). En esta ocasión, el campeón en 1999, 2020 y 2021 y finalista el año pasado eliminó a Fluminense en la tanda de penaltis, después de vencer (1-2) la ida de las semifinales y caer por 0-1 en la vuelta.

Por el otro lado del cuadro, fue Estudiantes el que avanzó a su sexta final de Libertadores, título que ha levantado en cuatro ocasiones y que no gana desde 2009. Y el héroe de los ‘pincharratas’ fue el guardameta uruguayo Fernando Muslera, que detuvo tres penaltis en la tanda definitiva.

Antes, no hubo ningún gol en los 90 minutos del duelo de vuelta ante Flamengo, que vio cómo tres de sus estrellas -Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique- no anotaban sus lanzamientos. Además, el equipo argentino jugó desde el minuto 50 con un jugador menos por la expulsión de Baltasar Rodríguez, resistiendo así hasta la decisión desde los 11 metros para culminar su ‘Maracanazo’.

Así, Palmeiras y Estudiantes se verán las caras el próximo 28 de noviembre en Montevideo con el título en juego, un enfrentamiento que no se da desde 1968, cuando ambos conjuntos también disputaron la final del torneo con un formato de ida y vuelta que necesitó un tercer partido, para finalmente coronar al equipo argentino por primera vez, con Juan Ramón Verón, padre de ‘La Brujita’ Verón, en la plantilla.