El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este viernes con un avance del 0,36% que le ha llevado a acercarse a la cota de los 19.000 enteros, hasta situarse en 18.981,5 puntos.

En este marco, en los primeros compases de negociación en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Cellnex (+2,4%), Caixabank (+1,8%) y Repsol (+1,5%).

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Telefónica (-1,6%), Indra (-1,1%) y Acciona (-1%).

Vuelve la tensión al estrecho

La coyuntura en las Bolsas sigue marcada por los acontecimientos en Oriente Próximo y la incertidumbre en torno al conflicto y al suministro del crudo, lo que ha llevado al petróleo a situarse por encima de los 114 dólares por barril, su valor más alto en más de cinco meses, tras el recrudecimiento de los ataques de las fuerzas hutíes contra varios objetivos en Arabia Saudí, incluyendo refinerías.

Los insurgentes hutíes de Yemen han confirmado una serie de ataques lanzados en las últimas horas contra importantes objetivos en Arabia Saudí, incluyendo el Ministerio de Defensa, la refinería de Yanbu y varios aeropuertos en el país, en el marco del recrudecimiento del conflicto de Yemen.

El portavoz de las fuerzas hutíes, Yahya Sari, ha informado de cuatro operaciones militares «de alto nivel durante las últimas 48 horas» empleando «misiles balísticos y drones».

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 1,1% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 114,4 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, aumentaba su precio un 1,3%, hasta los 100,8 dólares por barril.

En el terreno empresarial español, Squirrel ha comunicado, antes de la apertura del mercado, que ha adquirido una participación adicional del 34,25% del capital de Comercializadora BF, compañía chilena especializada en la distribución y comercialización de contenidos cinematográficos y audiovisuales, elevando así su participación accionarial desde el 51,05% hasta el 85,3% del capital social.

Resto de bolsas

Por su parte, las principales Bolsas europeas cotizaban con signo mixto en los compases iniciales de la jornada. Milán abría ganando un 0,3%, mientras que París bajaba un 0,3% y Londres un 0,1%. De su lado, Francfort perdía un 0,4%.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1211 ‘billetes verdes’, mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años desescalaba hasta el 4,053%.