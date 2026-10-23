En 2005, Leonardo DiCaprio compró una isla privada en Belice por 1,75 millones de dólares para crear un complejo turístico ecológico y años después el proyecto aún está en desarrollo

Leonardo DiCaprio (Los Ángeles, 11 de noviembre de 1974) es uno de los actores más populares de Hollywood y suele protagonizar una gran película al año. A pesar de que lo mereció años atrás, el reconocimiento le llegó en el año 2015 tras ganar un Óscar al mejor actor por su excelso papel en El Renacido. Recientemente, también ha copado portadas por una isla que adquirió en Belice por 1,75 millones de dólares para crear un macrocomplejo ecológico… pero el proyecto, casi 20 años después, aún se encuentra en desarrollo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la isla privada que compró DiCaprio en 2005.

Leonardo DiCaprio protagonizó en el año 2000 una película que no está dentro de las mejores de su carrera, pero que con el paso de los años ha ganado en popularidad. Este largometraje tiene el título de La Playa, que fue dirigido por Danny Boyle y protagonizado por el actor de Los Ángeles que interpretó a un mochilero que acabó, gracias a dos turistas, en una isla paradisíaca de Tailandia que en la vida real se convirtió en una zona de culto para miles de personas después de estrenarse la película.

Años después, parece que DiCaprio intentó hacer algo similar en la vida real después de comprar una isla privada en Belice por 1,75 millones de dólares. Todo ello con el objetivo de crear un complejo turístico ecológico para que los amantes de la naturaleza pudieran visitar esta joya del Caribe. Más de 20 años después, el proyecto aún sigue en stand by mientras no hay noticias de próximas construcciones.

La isla de Leonardo DiCaprio en Belice

La isla que Leonardo DiCaprio compró por 1,75 millones de dólares se llama Blackadore Caye, un terreno de unas 40 hectáreas situado frente a Ambergris Caye, que el popular actor adquirió en el año 2005 junto al empresario Jeff Gram. Todo ello con la intención de convertir este terreno en un gran complejo hotelero ecológico.

Blackadore Caye, a Restorative Island, fue el nombre que se le puso a una nueva zona turística en la que se buscaba atraer a turismo de calidad y también se apostaba por la recuperación ambiental de la zona. En los primeros bocetos de esta nueva isla figuraban grandes villas, residencias privadas, restaurantes y todo tipo de lujos para atraer a las mayores fortunas de la zona. Además, también se iban a construir varias instalaciones destinadas a la investigación de la biodiversidad de la zona.

Esta iniciativa fue presentada en el año 2015, diez años después de la adquisición, y a día de hoy el proyecto sigue parado por las autoridades de la zona. En su día, esta nueva construcción generó una gran polémica entre los pescadores y las organizaciones de conservación de la naturaleza por las posibles consecuencias negativas para el terreno que podría ocasionar esta construcción en una zona virgen. A día de hoy, según informa MetoRed de Chile, el Departamento de Medio Ambiente de Belice registra la evaluación de impacto ambiental revisada como «Aprobada | ECP firmado», mientras la construcción de este complejo se retrasa una y otra vez. La apertura estaba prevista para el año 2018… pero seis años después la isla sigue cerrada.