¿A qué hora es la entrevista a Pedro Sánchez en ‘La Revuelta’ y dónde verla online y por TV en directo?

Pedro Sánchez estará presente esta noche como invitado en el programa La Revuelta de David Broncano en La 1. El presidente del Gobierno buscará captar el voto de los indecisos en un terreno afín al Gobierno. La retransmisión televisiva dará comienzo a las 21:45 horas en Televisión Española, en abierto y de forma gratuita para toda España.

A qué hora empieza la entrevista a Pedro Sánchez en La Revuelta

El bombazo confirmado en el día de ayer no es una sorpresa, ya que hace una semana el propio Broncano, entre risas y bromas, seña característica del programa, anunció que los principales candidatos a la presidencia del Gobierno estaban invitados a acudir a La Revuelta. La confirmación de Sánchez echa más leña al fuego en la «guerra» con El Hormiguero, que ofreció al líder del Ejecutivo más de una hora para exponer sus propuestas electorales.

«Ahora estamos en la televisión pública y es una campaña electoral. Tenemos una responsabilidad», dijo Broncano, que recogió el guante de los que dicen que el show televisivo queda sujeto a las órdenes de Sánchez, diciendo que «parece ser que tenemos que, por lo menos, simular imparcialidad».

La Revuelta, uno de los programas más vistos del día en la televisión española, contará con nada menos que la visita del presidente del Gobierno a partir de las 21:45 horas, momento en el que comienza el programa. El propio PSOE, a través de la red social X, ha citado un tuit del programa en referencia a la visita del líder socialista, pidiendo una entrevista masaje: «A ver, David, el futuro del programa depende de esta entrevista».

Dónde ver la entrevista a Pedro Sánchez en La Revuelta

Todo aquel que quiera ver la entrevista de Sánchez en el espacio televisivo de Broncano podrá hacerlo esta noche en La 1 a partir de las 21:45 horas. La conversación entre el político socialista y el presentador se vislumbra distendida y con tintes de humor, y habrá que ver si el periodista le plantea las preguntas clásicas del programa: ¿Cuánto dinero tienes en el banco? y ¿Relaciones sexuales en el último mes?

El no a Jordi Wild

Jordi Wild, uno de los youtubers españoles más importantes, invitó también a todos los principales candidatos a La Moncloa a su pódcast The Wild Project. El entrevistador catalán estableció que la condición de que se diesen dichas entrevistas es que todos aceptasen ir a su espacio. Un requisito que rectificó tras la petición de sus seguidores de seguir adelante después de que Núñez Feijóo, Abascal y Ada Colau confirmasen su asistencia, algo que Sánchez aún no ha hecho.