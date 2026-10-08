La profunda reflexión de Leonardo DiCaprio (51 años) sobre la amistad: «He logrado tener los pies en la tierra gracias a mi grupo de amigos. Ellos han hecho que siga cuerdo»

La fama ha trastocado el camino de infinidad de actores. Macaulay Culkin, Lindsay Lohan, Jake Lloyd o Edward Furlong son sólo algunos ejemplos de lo difícil que es que los intérpretes que han sido estrellas siendo unos niños consigan mantener su estatus y crecer en la industria sin que el reconocimiento, el ego y la sobreexposición les lleven por el mal camino. En el lado contrario a esos juguetes rotos, encontramos a figuras consolidadas como Ryan Gosling o Christian Bale, quien firmó El imperio del sol a las órdenes de Steven Spielberg cuando tenía 13 años. No obstante, quizás el caso más evidente sea el de la leyenda interpretativa de toda una generación. Un Leonardo DiCaprio que allá por el 2010 ya tenía claro que la amistad era el mejor antídoto contra la impostura y lo solitario que puede llegar a ser ese lugar llamado Hollywood.

Es difícil mantener los pies en la tierra cuando, desde niño, eres el favorito de todos los castings, pasando por delante de cualquier compañero de profesión. Cuando, además de tener el beneplácito de la crítica y conseguir tu primera nominación al Oscar con 19 años por ¿A quién ama Gilbert Grape?, terminas siendo el rostro principal de una de las películas más taquilleras y con más premios de la Academia de todos los tiempos. Pero para DiCaprio, la fórmula siempre fue sencilla: evitar los riesgos de ser una celebridad, teniendo a sus amigos cerca.

Porque, aunque pueda parecer un cliché, el actor de Titanic siempre ha reconocido que su grupo cercano ha sido la clave de su estabilidad personal y profesional. Ya que, entre otras cosas, mientras a ojos del mundo es uno de los mejores actores contemporáneos, para su pandilla, él simplemente es Leo. Por eso y a sus 51 años, DiCaprio sigue rodeado de los mismos nombres que estaban cuando todavía sólo era un talentoso joven que aspiraba a ser el siguiente Robert De Niro o Al Pacino.

Leonardo DiCaprio, sobre el valor de tener a los suyos cerca: «He logrado tener los pies en la tierra»

El actor emitió la idea que traemos hoy hace más de una década, dentro de un número de la revista Parade:

«Sé que va a sonar cursi, pero una de mis cosas favoritas es pasar tiempo con mis amigos. Ellos me alejan del mundo del espectáculo y me mantienen con los pies en la tierra. Me devuelven a quien realmente soy».

Esos lazos estrechados y fortalecidos con el paso del tiempo han formado un vínculo sólido que es el mejor escudo contra las distorsiones de la fama. El círculo al que se refiere DiCaprio no es otro que el grupo conocido como el «Pussy Posse», formado por la estrella y los actores Kevin Connolly, Lukas Haas y Tobey Maguire.

En 2027 estará en ‘Heat 2’ y en lo nuevo de Scorsese

Después de un 2026 sin estrenos y una nueva nominación al Oscar por su papel en Una batalla tras otra, DiCaprio formará parte del increíble elenco de Heat 2 de Michael Mann, dando vida al rol de Chris Shiherlis (Val Kilmer en la cinta original).

También firmará su séptima colaboración a las órdenes de Martin Scorsese junto a Jennifer Lawrence en What Happens At Night.