El PP de Extremadura exige al PSOE aclarar los presuntos contactos con narcos para intimidar a la juez Biedma

El portavoz del grupo parlamentario popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha exigido este jueves en la Asamblea de Extremadura al PSOE aclarar los presuntos contactos con narcotraficantes para intimidar a la juez Beatriz Biedma: «¿Señorías del PSOE, quién puso en contacto a las cloacas con los narcos?», ha preguntado retóricamente Sánchez Juliá.

La Asamblea de Extremadura ha aprobado en pleno de la Cámara una propuesta de pronunciamiento del PP para exigir al Gobierno de España que exprese su apoyo institucional a la juez Biedma. Para ello han contado con el apoyo de Vox y el voto en contra del PSOE y Unidas por Extremadura.

La propuesta ha sido defendida por el portavoz del GPP, Sánchez Juliá. Durante su defensa, el portavoz ha trasladado su apoyo «rotundo, sin fisuras y sin complejos» a la magistrada y a su entorno familiar. Además, ha reclamado explicaciones ante las últimas informaciones sobre los presuntos contactos entre las cloacas del partido socialista y clanes de narcotráfico de Badajoz para intimidarla e intentar frenar sus investigaciones sobre el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez. La juez ya relató hace un par de semanas episodios siniestros en los que hasta dichos delincuentes se han llegado a presentar en el colegio de sus hijas.

Durante su intervención, el portavoz ha preguntado de forma incisiva a los socialistas presentes: «¿Quién dio la orden de deshacerse de la juez?». Asimismo, ha criticado la falta de autocrítica de los sanchistas, a quienes ha reprochado su negativa a reconocer los escándalos que afectan al PSOE y los presuntos casos de corrupción que, según ha denunciado, el partido habría cometido durante años con impunidad. En este sentido, el portavoz ha criticado el «telón de acero» que, a su juicio, los socialistas quieren imponer para evitar que se hable de este asunto. Además, ha calificado de «preocupante y casi delatante» el silencio del PSOE de Extremadura.

El portavoz ha defendido que la propuesta no responde a una cuestión partidista, sino a la defensa del Estado de derecho, la separación de poderes, las libertades, la democracia y la seguridad. «Perseguir, espiar y acosar a jueces y fiscales es atacar los pilares de nuestra democracia y la separación de poderes», ha afirmado.

Por último, Sánchez Juliá ha reclamado que no se normalicen ni se silencien hechos de esta gravedad y ha apelado a la responsabilidad democrática, planteando la disyuntiva entre «decencia o delincuencia. Mafia o democracia». El portavoz ha concluido destacando que «será la democracia la que acabe con la mafia».