AQ Acentor comercializa las últimas viviendas unifamiliares de AQ Eyren, en Murcia

AQ Acentor comercializa las últimas viviendas de AQ Eyren, un proyecto de 58 viviendas unifamiliares adosadas situado en la calle Constanza de Avilés, en Guadalupe, a unos diez minutos del centro de Murcia.

La promoción forma parte de la oferta de obra nueva en Murcia de la promotora, que reúne tres promociones y más de 170 viviendas en la ciudad. Todas las viviendas de AQ Eyren son unifamiliares adosadas en régimen libre.

Dos fases en una misma ubicación

AQ Eyren corresponde a la primera fase. Sus viviendas tienen cuatro dormitorios y 161,34 metros cuadrados construidos, se publican desde 572.000 euros y están en obras avanzadas, con entrega prevista en 2026. La ficha de la promoción indica que quedan los últimos chalets disponibles.

AQ Eyren Fase II mantiene los cuatro dormitorios y varía el tamaño: las superficies construidas publicadas van de 141,52 a 156,95 metros cuadrados y los precios parten de 388.500 euros. Las obras están muy avanzadas y solo quedan las últimas viviendas disponibles.

La diferencia entre fases permite ajustar la elección al presupuesto y al tamaño buscado. Las seis viviendas publicadas de la Fase II ofrecen superficies de entre 141,52 y 156,95 metros cuadrados, con precios de 388.500 a 510.000 euros, mientras que la primera fase se concentra en una vivienda de mayor superficie. Las dos fases cuentan con vivienda piloto: las imágenes de su interior son reales, mientras que las zonas comunes se muestran en infografías ilustrativas.

Jardín propio, sótano y terraza en el dormitorio principal

Todas las viviendas disponen de terraza privada y de un sótano con capacidad para dos vehículos, zona de almacenamiento y lavadero. Los dormitorios principales incorporan terraza. En el interior, las casas se entregan con cocina amueblada, armarios empotrados con opción de vestidor o clóset, baño principal, baño secundario y aseo.

Piscina, gastroteca y zona de juegos

Las zonas comunes incluyen piscina para adultos y piscina infantil, gastroteca con terraza, zona de juegos y amplios espacios exteriores. La promoción cuenta con certificación de sostenibilidad BREEAM y está rodeada de zonas verdes.

Guadalupe: universidad, comercio y conexiones

Guadalupe, conocida como Guadalupe de Maciascoque, combina la tranquilidad de un entorno más abierto con una buena conectividad, un perfil distinto al de la Zona Norte. AQ Eyren se encuentra junto a la Universidad Católica de Murcia, centros deportivos y el centro comercial La Noria. Desde Guadalupe, el centro histórico de Murcia, con la Catedral, la plaza del Cardenal Belluga y el Teatro Romea, queda a unos diez minutos en coche. Guadalupe es una de las dos zonas en las que AQ Acentor desarrolla vivienda de obra nueva en Murcia, junto a la Zona Norte, donde se levantan AQ Eolias y AQ Cora.

Un formato distinto al de los pisos de la Zona Norte

Con AQ Eyren, AQ Acentor cubre en Murcia un formato diferente al de sus promociones de pisos: vivienda unifamiliar con jardín propio y sótano, frente a los edificios con zonas comunes de AQ Eolias y AQ Cora. La gastroteca con terraza y la zona de juegos ofrecen, además, espacios para reunirse y para los niños sin salir de la promoción.

Un proceso de compra en cinco pasos

Como en el resto de promociones de AQ Acentor en Murcia, la compra se desarrolla en cinco pasos: elección de la promoción, reserva, contrato de compraventa, seguimiento de la obra y entrega con escritura. La reserva bloquea el precio pactado durante el proceso previo a la compraventa. La promotora centra su actividad exclusivamente en la vivienda de obra nueva.

Las personas interesadas pueden solicitar información en la oficina de ventas de AQ Acentor en Murcia, situada en la plaza Brigada Paracaidista, 5, o llamar al teléfono gratuito 900 377 038.