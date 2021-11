Amazon se prepara para un Black Friday por todo lo alto y quizás por ello, comienza ahora con grandes ofertas y descuentos para este fin de semana para productos que son de lo más variados, de modo que si quieres descubrirlos te los presentamos a continuación ya que verdaderamente Amazon tiene los descuentos más locos del fin de semana para adelantarte al Black Friday.

Amazon tiene los descuentos más locos del fin de semana para adelantarte al Black Friday

Si estás buscando poder comprar productos de Amazon pero que tengan un precio rebajado antes de que llegue el 26 de noviembre que es cuando se celebra el Black Friday, podéis encontrar ahora una sección en su página web que lleva por título «Ofertas anticipadas de Black Friday» y en la que vais a encontrar artículos que os permitirán ahorrar hasta un 40% y entre los que destacan estos a continuación.

Freidora sin aceite XL de Princess

Quizás la freidora más buscada actualmente. Podéis encontrar un modelo similar en otras tiendas como Lidl, pero Amazon vende esta de Princess que es de la mejor valorada en el mercado y que además está de oferta. Suele tener un precio que roza los 110 euros, pero anticipándose al Black Friday Amazon la oferta por 79,99 euros. Cuenta con panel de control digital táctil, capacidad 4.5 L, y 8 programas para cocinar todo tipo de alimento sin la necesidad de utilizar aceite.

Barra de sonido 2.0 de Hisense

Si quieres poder escuchar tu televisor en casa con un sonido espectacular sin la necesidad de grandes instalaciones y sin gastar demasiado, esta barra de sonido de la marca Hisense te va a sorprender. Con funcionamiento mediante bluetooth, puede conectarse a nuestro televisor para que el sonido sea más directo y podamos escuchar bien. La podemos colocar frente al televisor o también instalarla allí donde nos vayamos a sentar a ver la televisión. Aprovecha porque está de oferta ahora por solo 49 euros (sin descuento cuesta 99 euros).

Recortadora 7 en 1 de Phillips

Para cortar el pelo o también para afeitaros, esta Recortadora 7 en 1 de la marca Phillips es una de las más completas del mercado. Tiene varios cabezales para conseguir la longitud deseada y es inalámbrica con una batería que tiene una autonomía de 60 minutos. Su precio es de 27,99 euros pero está ahora de oferta a 19,99 euros.

Lego Super Heroes Wonder Woman vs Cheetah

Los juguetes para estas Navidades ya están de oferta en Amazon de modo que aprovecha para hacerte ahora con ellos y que después no le falten a los niños. Entre los más solicitados están los juegos de construcción de Lego como esta caja de Super Heroes Wonder Woman vs Cheetah que enfrenta a dos de las heroínas de DC. Su precio es de 39.99 euros pero está de oferta a 28,69 euros.

Parka de mujer Geographical Norway

Las parkas como esta, perfectas para enfrentar no solo el frío sino de hecho, cualquier temporal, fueron tendencia el invierno pasado y vuelven a serlo este año por lo que puedes encontrar varios modelos en Amazon entre los que destaca este, en color negro y con capucha de pelo. Tiene un precio de más de 100 euros pero están ahora de oferta a 69 euros.